Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

28/08/2025 09:27

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％失三千八，墨西哥計劃上調對華關稅

　　《經濟通通訊社２８日專訊》墨西哥據悉計劃在下月公布的２０２６年預算提案中提高對華

稅，料衝擊中國車企出海業務。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１％，報
３７９６﹒７１點，甫開市已失三千八，深成指低開０﹒３３％，創業板低開０﹒５８％。
　
　　墨西哥政府據報擬在２０２６年預算提案中提高對中國的關稅，以保護本國企業免受中國產
品的競爭衝擊，並滿足美國總統特朗普長期以來的要求。三位知情人士表示，擬議的關稅上調預
計將涵蓋汽車、紡織品和塑料等進口商品。其他亞洲國家預計也將面臨更高的關稅。
　
　　自今年初以來，特朗普政府就敦促墨西哥效仿美國，提高對中國進口商品的關稅。隨後墨西
哥官員提出了「北美堡壘」的概念，旨在限制來自中國的貨物，同時加強美國、墨西哥和加拿大
之間的貿易和製造業聯繫。
　
　　投資市場方面，Ａ股近日連續上漲，吸境內外資金入場。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至８月２７
日，已有３２９０家Ａ股上市公司披露了２０２５年中報，其中６６３家公司的前十大流通股東
名單中出現了ＱＦＩＩ（合格境外機構投資者）的身影。具體來看，ＱＦＩＩ在二季度新進成為
３７４隻個股的前十大流通股東；同時，對另外１５７隻個股的持股數量相比一季度末有所增加
。行業方面，ＱＦＩＩ對電子行業持倉市值超１２０億元（人民幣．下同），對有色金屬行業持
倉市值超５０億元。　
　
　　為賺快錢，內地使用信用卡資金炒股的現象屢禁不止。多家商業銀行發布公告，強調信用卡
資金不得用於投資股票、基金等投資理財領域。《證券日報》警告，相關違規行為擾亂股市正常
秩序，易成為跨市場金融風險的觸發點。本質上講，該行為是將股市風險轉嫁至銀行體系，進而
放大了金融體系的風險敞口。一旦股市波動，持卡人無力償還信用卡欠款，股市風險就會傳導至
信貸市場，最終對金融市場穩定運行造成負面影響。
　
　　另外，人民銀行日進行４１６１億元７天期逆回購，公開市場有２５３０億元逆回購到期，
即今日淨投放１６３１億元。（ｒｙ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

