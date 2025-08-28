《Ａ股行情》滬指半日升０﹒０７％，芯片股走強，寒武紀成新股王

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今早集體低開，三大指數盤中在芯片股強勢帶領下全

面翻紅，半日收市前升幅收窄，滬指上午升０﹒０７％，報３８０３﹒０８點，深成指升

０﹒５６％，創業板指揚１﹒２６％。兩市半日成交１７８９９億元（人民幣．下同），較上個

交易日升６１７億元或３﹒６％。



芯片股再度走強，板塊指數早盤收升３﹒４％，中芯國際（滬：６８８９８１）飆逾１３％

，盤中漲至１１８元歷史新高；另一龍頭股寒武紀（滬：６８８２５６）亦升７﹒１％，報

１４６９﹒９９元，超越貴州茅台（滬：６００５１９）成為Ａ股新股王。



英國《金融時報》報道，中國正尋求在２０２６年將人工智能（ＡＩ）芯片產量提高兩倍，

以減少對英偉達的依賴。熟悉內情人士透露，一座專門替華為生產ＡＩ芯片的工廠預定最快今年

底投產，另有兩家工廠預計明年啟用。這三家工廠的總產量可能超過中芯國際同類生產線的總產

能。報道還稱，中芯計劃明年將７納米芯片的產能提高１倍，目前這類芯片的最大客戶正是華為

。



另外，墨西哥政府計劃在下月公布的２０２６年預算提案中提高對中國的關稅，據悉，擬議

關稅預計將涵蓋汽車、紡織品和塑料等進口商品。Ａ股汽車板塊早盤走弱，比亞迪

（深：００２５９４）收跌２﹒１５％；紡織服飾板塊挫１﹒２％，菜百股份

（滬：６０５５９９）跌６﹒８％，水星家紡（滬：６０３３６５）跌３﹒６％。（ｒｙ）

