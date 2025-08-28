  • 會員
AH股新聞

28/08/2025 15:09

《Ａ股行情》滬綜指反覆收升１﹒１４％，寒武紀登頂Ａ股新股王

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬綜指今日走勢反覆，早盤低開後成功於午市前翻紅，午後驟
失３８００點，尾段突然急升，滬綜指全日力保升勢，收升１﹒１４％，報３８４３﹒６０點；
深成指漲２﹒２５％，創業板指漲３﹒８２％。成交回落，滬深全日成交２﹒９７萬億元（人民
幣．下同），較上個交易日減少１９４７億元或６﹒２％，兩市成交量已經連續十二個交易日企
逾２萬億以上。
　
　　半導體板塊領漲，寒武紀（滬：６８８２５６）大漲１５﹒７％，報１５８７﹒９１元，正
式超越貴州茅台（滬：６００５１９），成功登頂Ａ股新「股王」；貴州茅台則跌０﹒１％，收
報１４４６﹒１元。此外，中芯國際（滬：６８８９８１）彈近１７﹒５％，收於全日高位
１１９﹒２２元，亦是歷史新高，年內累漲２６％；中芯Ｈ股目前漲超１１％報６２﹒７港元，
亦創歷史新高。中芯國際目前總市值逼近５８００億元。
　
　　據英國《金融時報》報道，中國的芯片製造商正尋求在２０２６年將人工智能芯片產量提高
兩倍，以減少對英偉達的依賴。消息人士透露，一座專替華為生產ＡＩ芯片的工廠最快今年底投
產，另有兩座工廠預計明年啟用。
　
　　Ａ股連跌兩日後重拾升勢。分析人士稱，短期市場大概率延續調整，但市場情緒沒有明顯轉
悲。商務部預告將於９月出台服務消費加碼政策，國內利好政策預期托底，再加上國內外流動性
持續寬鬆，因此調整的幅度及持續性有待觀察。
　
　　另外，九三閱兵進入「倒計時」。外交部介紹，俄羅斯總統普京、朝鮮勞動黨總書記金正恩
等２６位外國國家元首和政府首腦將出席閱兵紀念活動。軍工股先跌後回，航天環宇
（滬：６８８５２３）、菲利華（深：３００３９５）等均升超一成。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４４６３﹒７８　　＋１﹒７７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８４３﹒６０　　＋１﹒１４　　　１２６５１﹒９０　　
　　深證成指　　１２５７１﹒３７　＋２﹒２５　　　１７０５６﹒２０　　
　　創業板指　　２８２７﹒１７　　＋３﹒８２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１３６４﹒６０　　＋７﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６４﹒４２　　＋１﹒３５　　　　　２﹒９０　　　　
　　深證Ｂ指　　１３２３﹒１９　　＋０﹒５９　　　　　１﹒５３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

