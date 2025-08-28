【ＦＯＣＵＳ】燒錢反擊守市佔，美團不甘只「送飯」

【ＦＯＣＵＳ】贏了訂單、月活，輸了盈利、股價，到底是「得」是「失」？中國外賣一哥

美團（０３６９０）放榜，迎戰阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）力保市佔率的代價，

最終反映於二季度淨利（經調整）按年重挫８９％，惟至暗時刻料第三季才見真章。周四（２８

日）半日暴瀉１０％錄新低，未來能否絕地翻身？



＊主業淨利重挫，新業務虧損擴＊



從外賣業務掌舵人王莆中的「我們不想捲、但不能不反擊」，到創始人王興的「最優先考慮

市佔率，而非盈利」，美團今次令市場大跌眼鏡的財報，可謂是必然。



二季度，營收按年增１１﹒７％至９１８億（人民幣．下同），７月日訂單量峰值刷新

１﹒５億單紀錄，ＢＵＴ，經調整淨利按年重挫８９％至１５億（預期：９９億），經營利潤率

大降１９﹒４個百分點至５﹒７％，背後是銷售成本（主因提高騎手補貼）、銷售及營銷開支（

主因外賣推廣激勵）分別按年飆升６７％、２４％，至逾６１４億元、２２５億元。



此外，被視作美團第二增長曲線的新業務（包括美團閃購、浣熊厨房、小象超市、海外

Ｋｅｅｔａ等），二季度虧損同按年擴大４３％至１９億元。



＊至暗時刻，料第三季才見真章＊



「蠟燭兩頭燒」的殘酷現實，不單是拜４月以「百億補貼」燃點外賣「三國殺」的京東所賜

，更有多年對美團毫無還手之力的餓了麼遲來的復仇。王興於績後電話會上稱，預計第三季核心

本地商業業務（主要為外賣）將現「重大虧損」。換言之，美團早市１０３﹒１元新低恐低處未

算低。



最堪憂的是，盡管京東較早時揭盅的包括外賣的「新業務」，二季度勁蝕１４７﹒８億元（

按年擴大２１２％），但僅佔總營收的３﹒９％；阿里雖尚未就二季度放榜，但包括外賣的「本

地生活集團」業務，亦僅佔總營收的６﹒８％（首季計）；相比之下，美團的「核心本地商業」

佔總營收７１％。換言之，外賣對京東、阿里而言，可謂小賭怡情，對美團卻攸關生死存亡。



＊浣熊、小象、快樂猴多路出擊＊



對此，美團已多路出擊，試圖構建更多場景的即時零售生態，包括去年籌建的集中式外賣廚

房「浣熊食堂」，目前已開放北上廣深杭加盟；主打生?食雜３０分鐘快送的「小象超市」擬逐

步擴展至所有一二線城市；社區折扣超市「快樂猴」首店據報周五（２９日）亦將於杭州開業。



聲言「在競爭中成長起來」的美團，ＡＰＰ月活突破５億，閃購業務日均單量按年增３２％

，客單價達８５元，或預示用戶粘性在慘烈血戰中提升。不過，當王興強調，待行業競爭回歸理

性，「就會看到我們的優勢，創造更多的價值」，仍需資本市場背書。

