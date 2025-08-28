  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

28/08/2025 13:30

【ＦＯＣＵＳ】燒錢反擊守市佔，美團不甘只「送飯」

　　【ＦＯＣＵＳ】贏了訂單、月活，輸了盈利、股價，到底是「得」是「失」？中國外賣一哥
美團（０３６９０）放榜，迎戰阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）力保市佔率的代價，
最終反映於二季度淨利（經調整）按年重挫８９％，惟至暗時刻料第三季才見真章。周四（２８
日）半日暴瀉１０％錄新低，未來能否絕地翻身？
　
＊主業淨利重挫，新業務虧損擴＊
　
　　從外賣業務掌舵人王莆中的「我們不想捲、但不能不反擊」，到創始人王興的「最優先考慮
市佔率，而非盈利」，美團今次令市場大跌眼鏡的財報，可謂是必然。
　
　　二季度，營收按年增１１﹒７％至９１８億（人民幣．下同），７月日訂單量峰值刷新
１﹒５億單紀錄，ＢＵＴ，經調整淨利按年重挫８９％至１５億（預期：９９億），經營利潤率
大降１９﹒４個百分點至５﹒７％，背後是銷售成本（主因提高騎手補貼）、銷售及營銷開支（
主因外賣推廣激勵）分別按年飆升６７％、２４％，至逾６１４億元、２２５億元。
　
　　此外，被視作美團第二增長曲線的新業務（包括美團閃購、浣熊厨房、小象超市、海外
Ｋｅｅｔａ等），二季度虧損同按年擴大４３％至１９億元。
　
＊至暗時刻，料第三季才見真章＊
　
　　「蠟燭兩頭燒」的殘酷現實，不單是拜４月以「百億補貼」燃點外賣「三國殺」的京東所賜
，更有多年對美團毫無還手之力的餓了麼遲來的復仇。王興於績後電話會上稱，預計第三季核心
本地商業業務（主要為外賣）將現「重大虧損」。換言之，美團早市１０３﹒１元新低恐低處未
算低。
　
　　最堪憂的是，盡管京東較早時揭盅的包括外賣的「新業務」，二季度勁蝕１４７﹒８億元（
按年擴大２１２％），但僅佔總營收的３﹒９％；阿里雖尚未就二季度放榜，但包括外賣的「本
地生活集團」業務，亦僅佔總營收的６﹒８％（首季計）；相比之下，美團的「核心本地商業」
佔總營收７１％。換言之，外賣對京東、阿里而言，可謂小賭怡情，對美團卻攸關生死存亡。
　
＊浣熊、小象、快樂猴多路出擊＊
　
　　對此，美團已多路出擊，試圖構建更多場景的即時零售生態，包括去年籌建的集中式外賣廚
房「浣熊食堂」，目前已開放北上廣深杭加盟；主打生?食雜３０分鐘快送的「小象超市」擬逐
步擴展至所有一二線城市；社區折扣超市「快樂猴」首店據報周五（２９日）亦將於杭州開業。
　
　　聲言「在競爭中成長起來」的美團，ＡＰＰ月活突破５億，閃購業務日均單量按年增３２％
，客單價達８５元，或預示用戶粘性在慘烈血戰中提升。不過，當王興強調，待行業競爭回歸理
性，「就會看到我們的優勢，創造更多的價值」，仍需資本市場背書。
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處