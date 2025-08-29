中聯重科（０１１５７）中期純利升２０﹒７％至２７﹒５億人幣…

《經濟通通訊社２９日專訊》中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）公布，截至

２０２５年６月３０日止中期純利２７﹒５３億元（人民幣．下同），按年升２０﹒７％；每股

基本盈利０﹒３２元，派發中期息０﹒２元。



期內收入２４８﹒５５億元，升１﹒３％。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

