百濟神州（０６１６０）：布索托克拉用於治療套細胞淋巴瘤患者…

《經濟通通訊社２９日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，於今日
宣布新一代且具有同類最優潛力的在研ＢＣＬ２抑制劑索托克拉用於治療既往接受過布魯頓氏酪
氨酸激酶（ＢＴＫ）抑制劑和抗ＣＤ２０治療的套細胞淋巴瘤（ＭＣＬ）成人患者的１╱２期臨
床研究（ＢＧＢ－１１４１７－２０１）取得積極結果，並計劃在即將召開的學術大會上公布全
部數據。（ｂｎ）
29/08/2025 20:25
