《Ａ股異動》長飛光纖Ａ漲停，現報９１﹒２５元人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》長飛光纖Ａ股（滬：６０１８６９）現漲停，報９１﹒２５元
（人民幣．下同），升１０％，最低價９１﹒２５元；成交３４﹒８１萬股，成交金額３１７６
萬元；換手率０﹒１％。
長飛光纖光纜Ｈ股（０６８６９）升２﹒１％，報５７﹒１港元，最高價５７﹒１港元，最
低價５７﹒１港元；成交４１﹒２５萬股，成交金額２３５５萬港元。長飛光纖Ａ股較Ｈ股呈
７５﹒１％溢價。（ｅｄ）
29/08/2025 09:26
