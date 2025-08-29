《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寒武紀 （６８８２５６） ２８００﹒４８

貴州茅台 （６００５１９） ２２４０﹒６５

工業富聯 （６０１１３８） ２１６０﹒５２

藥明康德 （６０３２５９） １８１４﹒５３

海光信息 （６８８０４１） １７０７﹒２８

恒瑞醫藥 （６００２７６） １６３４﹒６５

紫金礦業 （６０１８９９） １６３１﹒１３

中國平安 （６０１３１８） １５３８﹒０９

中信證券 （６０００３０） １５３３﹒１１

賽力斯 （６０１１２７） １４９５﹒４６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寧德時代 （３００７５０）５８８０﹒８１

新易盛 （３００５０２）４０５１﹒７４

東方財富 （３０００５９）３９３２﹒７６

中際旭創 （３００３０８）３３５８﹒６５

北方華創 （００２３７１）２７６０﹒０２

勝宏科技 （３００４７６）２５７３﹒１２

比亞迪 （００２５９４）２４３２﹒８０

天孚通信 （３００３９４）２３３５﹒４９

格力電器 （０００６５１）２２８３﹒５１

立訊精密 （００２４７５）２１４７﹒４６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

