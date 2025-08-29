  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

29/08/2025 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寒武紀　　（６８８２５６）　　２８００﹒４８
貴州茅台　（６００５１９）　　２２４０﹒６５
工業富聯　（６０１１３８）　　２１６０﹒５２
藥明康德　（６０３２５９）　　１８１４﹒５３
海光信息　（６８８０４１）　　１７０７﹒２８
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１６３４﹒６５
紫金礦業　（６０１８９９）　　１６３１﹒１３
中國平安　（６０１３１８）　　１５３８﹒０９
中信證券　（６０００３０）　　１５３３﹒１１
賽力斯　　（６０１１２７）　　１４９５﹒４６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）５８８０﹒８１
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）４０５１﹒７４
東方財富　　　　　　　（３０００５９）３９３２﹒７６
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）３３５８﹒６５
北方華創　　　　　　　（００２３７１）２７６０﹒０２
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）２５７３﹒１２
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）２４３２﹒８０
天孚通信　　　　　　　（３００３９４）２３３５﹒４９
格力電器　　　　　　　（０００６５１）２２８３﹒５１
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）２１４７﹒４６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票

上一篇新聞︰29/08/2025 17:39  《華為動向》華為：上半年淨利潤３７２億元降３２％，營收４２…

下一篇新聞︰29/08/2025 17:33  招行（０３９６８）中期純利升０﹒３％至７４９﹒３億人幣

其他文章
More

29/08/2025 17:51  深高速（００５４８）７月梅觀高速路費收入總計１３４７﹒５萬…

29/08/2025 17:45  建行（００９３９）中期純利跌１﹒４％至１６２０﹒８億人幣，…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處