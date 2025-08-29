  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

29/08/2025 17:51

深高速（００５４８）７月梅觀高速路費收入總計１３４７﹒５萬…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，集團２０２５年７月的路費收入才，梅觀高速路費收入總計１３４７﹒５萬元（人民幣．下同
），日均４３﹒５萬元；外環項目路費收入總計為１﹒１３億元，日均３６３﹒７萬元。
（ｂｎ）

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

上一篇新聞︰29/08/2025 19:39  中聯重科（０１１５７）中期純利升２０﹒７％至２７﹒５億人幣…

下一篇新聞︰29/08/2025 17:45  建行（００９３９）中期純利跌１﹒４％至１６２０﹒８億人幣，…

其他文章
More

29/08/2025 17:39  《華為動向》華為：上半年淨利潤３７２億元降３２％，營收４２…

29/08/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處