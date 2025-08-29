深高速（００５４８）７月梅觀高速路費收入總計１３４７﹒５萬…

《經濟通通訊社２９日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，集團２０２５年７月的路費收入才，梅觀高速路費收入總計１３４７﹒５萬元（人民幣．下同
），日均４３﹒５萬元；外環項目路費收入總計為１﹒１３億元，日均３６３﹒７萬元。
（ｂｎ）
29/08/2025 17:51
