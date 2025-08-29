  • 會員
AH股新聞

29/08/2025 08:06

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中央發布重磅文件，明確城市高…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平推動「上海精神」煥發時代光彩
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２５年上海合作組織峰會將於８月３１日至９月１日在天津舉行。這是「上合組織大家庭」
時隔７年再度聚首中國，也是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。習近平主席將主持上海合
作組織成員國元首理事會第二十五次會議和「上海合作組織＋」會議並發表主旨講話，２０多位
外國領導人和１０位國際組織負責人將齊聚海河之濱。
　
建立可持續的城市建設運營投融資體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央　國務院關於推動城市高質量發展的意見》發布。意見明確，建立可持續的城市建設
運營投融資體系。強化中長期信貸供給，發揮債券市場、股票市場融資功能，鼓勵保險、信托等
機構提供金融服務。創新財政金融政策工具，吸引和規范社會資金參與，穩慎推進公用事業價格
改革；強化中長期信貸供給，發揮債券市場、股票市場融資功能，鼓勵保險、信托等機構提供金
融服務；加快融資平台改革轉型，堅決遏制新增地方政府隱性債務
　
１９４家上榜企業，實控２７３家Ａ股公司
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國工商聯發布的「２０２５中國民營企業５００強」榜單顯示，在民營企業５００強中，有
１９４家企業實際控制２７３家Ａ股上市公司。據悉，此次民營企業５００強入圍門檻增至
２７０﹒２３億元；營收總額達到４３﹒０５萬億元；戶均營收達８６１﹒０２億元，較上年增
長２﹒７２％。
　
　
《上海證券報》
　
習近平推動「上海精神」煥發時代光彩
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２５年上海合作組織峰會將於８月３１日至９月１日在天津舉行。這是「上合組織大家庭」
時隔７年再度聚首中國，也是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。習近平主席稱「今年將舉
辦上海合作組織天津峰會，我期待在天津同各成員國領導人會面，共商上海合作組織發展大計。

　
中央發布重磅文件，明確城市高質量發展「路線圖」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央　國務院關於推動城市高質量發展的意見》８月２８日對外公布。意見提出，到
２０３０年，現代化人民城市建設取得重要進展，適應城市高質量發展的政策制度不斷完善，新
舊動能加快轉換，人居品質明顯提升，綠色轉型深入推進，安全基礎有力夯實，文化魅力充分彰
顯，治理水平大幅提高；到２０３５年，現代化人民城市基本建成。
　
商務部：進一步擴大入境消費，加大對外貿企業支持力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
擴大消費又將迎來新動作。商務部新聞發言人何詠前８月２８日在例行新聞發布會上表示，下一
步，商務部將立足商務工作「三個重要」定位，多措並舉、持續發力，進一步擴大入境消費。
　
　
《證券時報》
　
中共中央、國務院印發《關於推動城市高質量發展的意見》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央、國務院印發《關於推動城市高質量發展的意見》，對城市發展方式轉型作出全面部署
，旨在推動城市高質量發展，建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市。這
是繼今年７月中央城市工作會議召開後，中央層面對建設現代化人民城市目標作出的一項重要部
署。
　
共富路上的耐心資本：國家級基金「雙輪」賦能鄉村振興
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
農業投資具有回報周期長、風險高等特點，歷來吸引社會資本難度大，但我國農業要想實現現代
化轉型、鄉村振興又離不開金融的支持，這就需要有「國家隊」發揮頭雁效應。作為兩隻國家級
基金（中央企業鄉村產業投資基金、欠發達地區產業發展基金）的管理人，國投創益產業基金管
理有限公司目前共管理著１０餘隻鄉村振興產業基金，總規模突破５００億元。
　
加快權益資產配置　險資「長錢長投」效應顯現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上市險企的投資動向歷來是市場關注焦點。截至６月３０日，五家Ａ股上市險企持有的股票資產
金額超１﹒８萬億元，較上年末增超４０００億元，增幅達２８﹒７％，遠超投資資產增幅，入
市明顯提速。截至６月３０日，中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保的股票和基金配置比
例分別達１３﹒６％、１２﹒６％、１１﹒８％和１０﹒７％，上升區間為０﹒９個至２﹒７個
百分點。新華保險股票和基金配置比例雖較上年末減少０﹒２個百分點，但仍處歷史和行業高位
，達到１８﹒６％。（ｃｔ）

照顧者 情緒健康

