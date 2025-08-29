《神州經脈》滬綜指本月飆８％，寒武紀保股王地位，國企利潤跌…

《神州經脈》Ａ股８月收官，滬綜指今日小幅收升０﹒３７％，報３８５７﹒９３點，已經

企穩３８００點，深成指揚０﹒９９％，創業板指漲２﹒２３％。滬深兩市全天成交額約２﹒８

萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少１７２５億元或６％，兩市成交量已連續十三個交

易日達２萬億元以上水平。Ａ股本月攻勢驚人，全月飆７﹒９７％，連升四個月，累計升幅共

１６﹒７％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１３３０，較上個交易日４時３０分收盤

價升５５點子，兩連升，續創２０２４年１１月５日以來近１０個月新高，全日在７﹒１２６０

至７﹒１３７０之間波動。全月計，人民幣即期升值０﹒８４％。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１０３０，較上個交易日升３３點子，三連升，續創２０２４年１１月６日以來近１０個月

新高，較市場預測偏強水平則收窄至２４４點。人行本月捍衛中間價，全月升值０﹒６５％，為

去年９月以來最大升幅。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）發表聲明，宣布再次延長對中國在技術轉讓、知識產權

和創新方面的行為、政策及做法的３０１調查中的豁免期限。這些豁免期限原定於２０２５年８

月３１日到期，現已延長至２０２５年１１月２９日。這已非美方首次延長豁免期限，美國貿易

代表辦公室曾於５月宣布把豁免期限５月３１日延長至８月３１日。



２﹒ Ａ股近期迅猛漲勢引發泡沫擔憂，摩根士丹利認為，當前Ａ股過熱跡象「零星閃現，但尚

未遍地開花」，短期內波動料加劇。高盛發表研報稱，預計未來１２個月ＭＳＣＩ中國指數的回

報有１０％，維持目標點位為９０點；預計滬深３００指數回報有１２％，目標點位為４９００

點，較此前的４５００上調。



３﹒ 財政部公布，１－７月，全國國有及國有控股企業營業總收入４７３１１０﹒９億元，與

上年同期持平；利潤總額２４７８６﹒４億元，同比下降３﹒３％，降幅較１－６月的３﹒１％

擴大。１－７月，國有企業應交稅費３４６９４﹒６億元，同比下降０﹒４％；７月末，資產負

債率６５﹒１％，同比上升０﹒３個百分點。



４﹒ 國產ＡＩ芯片廠商－－寒武紀（滬：６８８２５６）昨晚（２８日）發公告警示投資風險

，今日股價大跌，午後跌幅進一步擴大，被貴州茅台（滬：６００５１９）反超，失股王地位，

幸好最終收跌６﹒０１％，報１４９２﹒４９元，再超越茅台，是寒武紀連續兩天收盤價超過茅

台。茅台今日收升２﹒３４％，報１４８０元。



５﹒ 國家發展改革委召開８月份新聞發布會。新聞發言人李超在會上表示，將加快建設全國統

一大市場，研究制定縱深推進全國統一大市場建設的行動方案，進一步規範地方招商引資行為，

加快推進價格法修訂，出台互聯網平台價格行為規則，會同有關部門依法依規查處低於成本傾銷

、誇大和虛假宣傳的行為，加快治理部分領域的內捲、無序競爭和市場失序等問題。



６﹒ 中國８月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）定於８月３１日（周日）公布，據《路透

》綜合２１家分析機構預估中值顯示，８月官方製造業ＰＭＩ料連續第五個月處於收縮區間，僅

小幅升至４９﹒５。另據九家機構預估中值顯示，８月ＲａｔｉｎｇＤｏｇ中國製造業ＰＭＩ（

原財新製造業ＰＭＩ）料小升至４９﹒７，繼續位於榮枯線之下。



７﹒ 據《彭博》報道，貝恩資本旗下秦淮數據集團擁有的中國數據中心業務，吸引東陽光、遊

族網絡等中國境內多家競標者的興趣，冀搶佔人工智能（ＡＩ）帶來的市場紅利。資料顯示，秦

淮數據２０２０年曾於納斯特上市，貝恩於２０２３年將其私有化。這筆交易可能使秦淮數據中

國業務的估值達到約３００億元人民幣（４２億美元）。相關事項仍在推進之中，尚未做出最終

決定。



８﹒ 市場監管總局發布無條件批准經營者集中案件列表，其中包括科威特控股石化工業公司

（Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｋ﹒Ｓ﹒Ｃ﹒）收

購萬華化學（煙台）石化有限公司股權案、日產（中國）投資有限公司與東風汽車集團股份有限

公司新設合營企業案等。日產中國與東風集團擬在廣東省廣州市新設合營企業，專注於從事汽車

整車及其零部件、汽車裝飾品的出口業務。（ｊｑ）

