《鍾之日記》恒指重返兩萬五，月升１％跑輸Ａ股

《鍾之日記》８月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股連跌３日後回穩，恒指開盤即重返兩萬五關。科網股今回勇，為大市帶來支持，恒指盤

中最多升２７８點，午後窄幅波動。恒指全日收報２５０７７，升７８點或０﹒３％，主板成交

超過３３５６億元。港股全月計升約１﹒２％，已連漲四個月，累計升幅１２﹒８％。



＊滬指收升０﹒３７％，本月飆８％連漲四月＊



Ａ股８月收官，滬綜指今日小幅收升０﹒３７％，報３８５７﹒９３點，已經企穩３８００

點，深成指揚０﹒９９％，創業板指漲２﹒２３％。滬深兩市全天成交額約２﹒８萬億元（人民

幣．下同），較上個交易日減少１７２５億元或６％，兩市成交量已連續十三個交易日超２萬億

元。



Ａ股本月攻勢驚人，全月飆７﹒９７％，連升四個月，累計升幅共１６﹒７％。回顧本月焦

點事件，８月初公布的經濟數據讓人喜憂參半，７月ＣＰＩ同比由正轉為持平，但高於市場預期

；期內進出口數據亦雙雙勝預期；惟社會消費品零售總額、工業增加值及固投同比增速全部放緩

。不過，外圍風險下降，中美關稅休戰期成功延期，北京即將迎來抗戰勝利閱兵盛典，俄羅斯總

統普京等２６國外國元首即將來訪。滬指８月全月僅５個交易日下跌，指數節節攀升，最高見

３８８８﹒６點創十年新高；ＡＩ話題熱炒下，市場預期國產芯片發展提速，算力和芯片方向領

漲，創業板指本月彈超２４％，科創５０指數大升２８％。



＊中芯半年多賺３６％，績後股價倒跌＊



今日中港芯片股集體回吐，Ａ股新股王寒武紀（滬：６８８２５６）發風險警示，稱股價脫

離基本面並否認新產品發布計劃，股價應聲下調，盤中更一度被貴州茅台（滬：６００５１９）

反超。中芯國際（００９８１）公布業績後偏軟，逆市收跌２﹒６％，其他芯片股受累，宏光半

導體（０６９０８）大跌６﹒５％，華虹半導體（０１３４７）挫近６％，上海復旦

（０１３８５）收低４﹒１％，晶門半導體（０２８７８）也跌２％。



中芯國際公布，截至今年６月底止中期盈利３﹒２１億元美元，按年增長３５﹒６１％，每

股盈利０﹒０４元，不派中期息。期內收入４４﹒５６億美元，按年升２２％。其中，晶圓代工

業務收入４２﹒２９億美元，增２４﹒６％。毛利率２１﹒４％，增加７﹒６個百分點。



中芯管理層表示，２０２５年上半年，在國內外政策變化的影響下，渠道加緊備貨、補庫存

，公司也積極配合客戶保證出貨，這樣的情況預計將持續到三季度。展望下半年，中芯國際料美

國關稅政策、地緣政治的不確定性及新興市場需求復甦有待持續觀察，下游終端市場的增速仍存

在一定挑戰及季節性調整。管理層亦強調，在外部環境無重大變化的前提下，公司全年的目標是

超過可比同業的平均值。



分析師指出，中芯業績符合市場預期，績後股價向下主因資金提前部署炒作業績，待業績利

好落地後便藉機出貨。國策力推芯片國產化，因此對中芯國際第三季、第四季業績整體偏向樂觀

，但難以期望其業績大幅增長。



＊推出加密貨幣交易，國泰君安國際狂漲＊



國泰君安國際（０１７８８）正式在香港推出加密貨幣交易服務，今日股價急升，一度升逾

兩成高見６﹒２８元，收市升１６％，報５﹒９元。



今年６月獲證監會批准，成為可交易虛擬資產的中資券商－－國泰君安國際在２８日宣布，

向客戶推出加密貨幣交易服務，可即時交易包括比特幣（ＢＴＣ）、以太幣（ＥＴＨ）、雪崩幣

（ＡＶＡＸ）、Ｃｈａｉｎｌｉｎｋ（ＬＩＮＫ）及Ｓｏｌａｎａ（ＳＯＬ）等幣種；具備專業

投資者資格的客戶，則可進一步選擇交易瑞波幣（ＸＲＰ）、泰達幣（ＵＳＤＴ）、美元穩定幣

（ＵＳＤＣ）等產品。



巧合的是，國泰君安國際推出加密貨幣交易服務，與香港另一個加密資產盛事遇上－－亞洲

比特幣大會（Ｂｉｔｃｏｉｎ Ａｓｉａ ２０２５）於８月２８日、２９日在會展舉行。大會

焦點人物之一是美國總統特朗普次子Ｅｒｉｃ Ｔｒｕｍｐ在今日出現，據現場所見坐無虛席。

外媒早前指，特朗普兩名兒子持有的比特幣礦業公司Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｂｉｔｃｏｉｎ，已獲

得加密貨幣與傳統投資者的支持，將推進股票合併案，令Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｂｉｔｃｏｉｎ有

望最快９月就能在納斯達克交易所買賣。



小插曲，近年香港對加密資產態度轉趨積極，但有本地傳媒報道立法會議員、監管機構高層

「收到指示」要避席此次亞洲比特幣大會，以免與Ｅｒｉｃ Ｔｒｕｍｐ有互動。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

