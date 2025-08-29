《Ａ股焦點》格力電器挫逾５％，上半年營收９７３億淨利１４４…

《經濟通通訊社２９日專訊》格力電器（深：０００６５１）昨晚（２８日）公告稱，公司

上半年營業收入為９７３﹒２５億元（人民幣．下同），同比下降２﹒４６％；歸屬於上市公司

股東的淨利潤為１４４﹒１２億元，同比增長１﹒９５％。



格力電器低開低走，現挫５﹒３９％，報４２﹒８３元。



這一半年度「成績單」與一季度相比形成鮮明反差，今年一季報格力電器營業收入和淨利潤

分別同比增長１３﹒７８％和２６﹒２９％。而主要的拖累來自二季度，當季格力電器營業收入

同比下滑１２﹒１１％，淨利潤同比下滑１０﹒０７％。



此情形下，格力電器宣布「公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本」。

而去年中報，一向以大方分紅著稱的格力電器給出了「１０股派１０元」的大紅包。



分產品來看，格力電器失速的主要原因，正是佔主營收入近八成的消費電器業務（以空調為

主）低迷，出現了５﹒０９％的負增長；而佔比約一成的「工業製品及綠色能源」還有

１７﹒１３％的正增長，其他幾塊業務如智能裝備（主要是工業機器人）有２０％的增長，但佔

比極小，不到１％，對總盤帶動作用有限。（ｊｑ）

