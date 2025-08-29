  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

29/08/2025 10:57

《Ａ股焦點》格力電器挫逾５％，上半年營收９７３億淨利１４４…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》格力電器（深：０００６５１）昨晚（２８日）公告稱，公司
上半年營業收入為９７３﹒２５億元（人民幣．下同），同比下降２﹒４６％；歸屬於上市公司
股東的淨利潤為１４４﹒１２億元，同比增長１﹒９５％。
　
　　格力電器低開低走，現挫５﹒３９％，報４２﹒８３元。
　
　　這一半年度「成績單」與一季度相比形成鮮明反差，今年一季報格力電器營業收入和淨利潤
分別同比增長１３﹒７８％和２６﹒２９％。而主要的拖累來自二季度，當季格力電器營業收入
同比下滑１２﹒１１％，淨利潤同比下滑１０﹒０７％。
　
　　此情形下，格力電器宣布「公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本」。
而去年中報，一向以大方分紅著稱的格力電器給出了「１０股派１０元」的大紅包。
　
　　分產品來看，格力電器失速的主要原因，正是佔主營收入近八成的消費電器業務（以空調為
主）低迷，出現了５﹒０９％的負增長；而佔比約一成的「工業製品及綠色能源」還有
１７﹒１３％的正增長，其他幾塊業務如智能裝備（主要是工業機器人）有２０％的增長，但佔
比極小，不到１％，對總盤帶動作用有限。（ｊｑ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處