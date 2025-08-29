《Ａ股焦點》工業富聯半日漲３﹒７％，市值首次突破１萬億

《經濟通通訊社２９日專訊》截至中午收盤，工業富聯（滬：６０１１３８）半日漲

３﹒７４％，報５０﹒７７元（人民幣．下同），總市值１００８３億元，首次突破１萬億，

２０２３年至今累計漲幅近６００％，在Ａ股中市值（未添加Ｈ股市值）排名第七。



長期被冠以「代工廠」名聲的工業富聯，今年在資本市場高歌猛進。４月以來，ＡＩ龍頭股

工業富聯股價持續上漲。尤其是進入７月份後，隨著公司２０２５年半年度業績預告的披露，工

業富聯股價更是迎來長陽行情。



８月１１日，工業富聯披露的半年報顯示，公司上半年實現營收超３６０７億元，同比增長

３５﹒５８％，實現歸母淨利潤１２１﹒１億元，同比增長３８﹒６％，營收、淨利潤均創同期

歷史新高。其中，２０２５年第二季度，工業富聯實現營收２００３﹒４５億元，同比增長

３５﹒９％，營收首次超過２０００億元；實現淨利潤為６８﹒８６億元，同比增長５１﹒１％

，業績增速較第一季度明顯提速。



對於上半年的業績表現，工業富聯在半年報中表示，２０２５年上半年，全球科技產業格局

在智能革命浪潮下加速重構，以大模型與生成式ＡＩ為代表的技術突破推動應用生態進入爆發階

段。北美四大雲服務商２０２５年合計資本開支高速增長的背景下，ＡＩ雲基礎設施投入佔比將

顯著提升，帶動高端ＡＩ服務器需求激增。公司通過強化產業鏈協同韌性，進一步深化與北美、

亞太頂尖科技企業的戰略協作，實現了訂單規模與價值量同步躍升。（ｊｑ）

