北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

29/08/2025 11:43

《Ａ股焦點》工業富聯半日漲３﹒７％，市值首次突破１萬億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》截至中午收盤，工業富聯（滬：６０１１３８）半日漲
３﹒７４％，報５０﹒７７元（人民幣．下同），總市值１００８３億元，首次突破１萬億，
２０２３年至今累計漲幅近６００％，在Ａ股中市值（未添加Ｈ股市值）排名第七。
　
　　長期被冠以「代工廠」名聲的工業富聯，今年在資本市場高歌猛進。４月以來，ＡＩ龍頭股
工業富聯股價持續上漲。尤其是進入７月份後，隨著公司２０２５年半年度業績預告的披露，工
業富聯股價更是迎來長陽行情。
　
　　８月１１日，工業富聯披露的半年報顯示，公司上半年實現營收超３６０７億元，同比增長
３５﹒５８％，實現歸母淨利潤１２１﹒１億元，同比增長３８﹒６％，營收、淨利潤均創同期
歷史新高。其中，２０２５年第二季度，工業富聯實現營收２００３﹒４５億元，同比增長
３５﹒９％，營收首次超過２０００億元；實現淨利潤為６８﹒８６億元，同比增長５１﹒１％
，業績增速較第一季度明顯提速。
　
　　對於上半年的業績表現，工業富聯在半年報中表示，２０２５年上半年，全球科技產業格局
在智能革命浪潮下加速重構，以大模型與生成式ＡＩ為代表的技術突破推動應用生態進入爆發階
段。北美四大雲服務商２０２５年合計資本開支高速增長的背景下，ＡＩ雲基礎設施投入佔比將
顯著提升，帶動高端ＡＩ服務器需求激增。公司通過強化產業鏈協同韌性，進一步深化與北美、
亞太頂尖科技企業的戰略協作，實現了訂單規模與價值量同步躍升。（ｊｑ）

