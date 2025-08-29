  • 會員
AH股新聞

29/08/2025 15:32

《Ａ股焦點》寒武紀收挫６％報１４９２元，守住股王地位，盤中…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國產ＡＩ芯片廠商－－寒武紀（滬：６８８２５６）昨晚
（２８日）發公告警示投資風險，今日股價大跌，午後跌幅進一步擴大，被貴州茅台
（滬：６００５１９）反超，失股王地位，幸好最終收跌６﹒０１％，報１４９２﹒４９元（人
民幣．下同），再超越茅台，是寒武紀連續兩天收盤價超過茅台。茅台今日收升２﹒３４％，報
１４８０元。
　
　　寒武紀在風險提示公告稱，預計２０２５年全年收入為５０億－７０億元，股票價格存在脫
離當前基本面的風險，投資者參與交易可能面臨較大風險。目前未有新產品發布計劃，近期網上
傳播的新產品為誤導市場的不實信息。
　
　　被稱為「寒王」的寒武紀成立於２０１６年，有「中國小英偉達」之稱。英偉達對華出口受
到美國政府限制，投資者看好寒武紀填補可能出現的市場缺口。不過，寒武紀及部分子公司已被
美國列入「實體清單」，對公司供應鏈的穩定造成一定風險，可能對經營業績產生不利影響。
　
　　另一方面，中國政府今年５月發布黨政機關厲行節約政策，進一步打擊政府宴請和企業活動
對白酒的需求。茅台核心產品飛天茅台的批發價持續下滑，今年甚至創下歷史新低。（ｊｑ）

