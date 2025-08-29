  • 會員
29/08/2025 10:20

《Ａ股焦點》險資「長錢長投」效應顯現，保險股全線升，新華保…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《證券時報》報道，截至６月３０日，五家Ａ股上市險企持
有的股票資產金額超１﹒８萬億元（人民幣．下同），較上年末增超４０００億元，增幅達
２８﹒７％，遠超投資資產增幅，入市明顯提速。中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保的
股票和基金配置比例分別達１３﹒６％、１２﹒６％、１１﹒８％和１０﹒７％，上升區間為
０﹒９個至２﹒７個百分點。新華保險股票和基金配置比例雖較上年末減少０﹒２個百分點，但
仍處歷史和行業高位，達到１８﹒６％。
　
　　險資積極入市主要有兩大原因：一是受低利率環境和新會計準則等影響，保險公司有增加權
益資產配置的現實需求；二是系列政策打通「長錢長投」入市堵點，為險資加快權益配置解除藩
籬。
　
　　險資「長錢長投」效應顯現，助推資本市場平穩健康發展。反過來，資本市場穩步向好，也
讓保險公司受益，兩者呈現出良性互動的局面。滬深保險股全線升，新華保險Ａ股衝漲停，觸及
７１﹒１６元，股價創歷史新高。
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　名稱　　　代碼　　　　　　　　　漲幅％　
　　新華保險　（滬：６０１３３６）　９﹒１４
　　中國人保　（滬：６０１３１９）　５﹒２８
　　中國太保　（滬：６０１６０１）　４﹒８６
　　中國人壽　（滬：６０１６２８）　３﹒５７
　　中國平安　（滬：６０１３１８）　２﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃｔ）
　

