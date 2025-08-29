《Ａ股焦點》寒武紀發股票交易風險提示，稱未有新品發布及存在…

《經濟通通訊社２９日專訊》芯片公司寒武紀（滬：６８８２５６）近期股價節節攀升、成

為Ａ股新股王，２８日收市後公司就股票交易風險進行提示，提到公司未有新產品發布計劃，且

公司存在供應鏈穩定的風險。



公告稱，２８日收盤價相較上月同日收盤價上漲１３３﹒８６％，股價漲幅超過大部分同行

業公司股價漲幅且顯著高於科創綜指、科創５０、上證綜指等相關指數漲幅，股票價格存在脫離

當前基本面的風險，投資者參與交易可能面臨較大風險。這已經是該公司本月第二次就交易異常

發布提示性公告。



＊被美列入「實體清單」，對供應鏈穩定造成風險＊



寒武紀又表示，關注到近期市場上存在部分對公司經營情況的預測，公司結合實際情況，預

計２０２５年全年實現營業收入５０億元（人民幣．下同）至７０億元。寒武紀還稱，公司未有

新產品發布計劃，近期網上傳播的關於公司新產品情況的信息，均為誤導市場的不實信息。此外

，由於集成電路整個行業鏈是專業化分工且技術門檻較高，加上公司及部分子公司已被列入「實

體清單」，將對公司供應鏈的穩定造成一定風險，可能對經營業績產生不利影響。



寒武紀２６日公布，今年上半年實現淨利潤１０﹒４億元，去年同期為虧損５﹒３億元，實

現扭虧；營收２８﹒８億元，按年增長４３﹒４８倍。（ｒｙ）

