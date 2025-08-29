《中國要聞》滴滴第二季盈轉虧，蝕逾２４﹒８億人民幣

《經濟通通訊社２９日專訊》中國網約車龍頭滴滴出行公布，截至６月底止，第二季歸屬股

東淨虧損２４﹒８５億元（人民幣．下同），去年同期盈利８﹒５４億元。該公司稱轉虧主要由

於為此前已披露的股東集體訴訟案件計提一次性撥備５３億元，第二季經調整盈利為３０﹒６９

億元。



滴滴第二季度營收５６４億元，按年增長１０﹒９％，主要受滴滴核心平台交易額

（ＧＴＶ）增長推動。報告期內滴滴核心平台ＧＴＶ為１０９６億元，固定匯率下按年增

１５﹒９％。



財報顯示，第二季度包括中國出行和國際業務在內的核心平台訂單量按年增長１５﹒２％，

達到４４﹒６４億單。其中，中國出行按年增長１２﹒４％至３３﹒７６億單，國際業務按年增

長２４﹒９％至１０﹒８８億單。期內中國出行ＧＴＶ為８２５億元，按年增１２﹒２％；國際

業務ＧＴＶ為２７１億元，固定匯率下按年增２７﹒７％。



滴滴首席執行官程維表示，二季度公司核心業務持續增長，產品服務及運營效率進一步提升

。將積極推動ＡＩ（人工智能）應用和自動駕駛發展，為用戶、司機及合作夥伴創造長期價值。

（ｒｙ）

