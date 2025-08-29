  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

29/08/2025 08:44

《中國要聞》滴滴第二季盈轉虧，蝕逾２４﹒８億人民幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國網約車龍頭滴滴出行公布，截至６月底止，第二季歸屬股
東淨虧損２４﹒８５億元（人民幣．下同），去年同期盈利８﹒５４億元。該公司稱轉虧主要由
於為此前已披露的股東集體訴訟案件計提一次性撥備５３億元，第二季經調整盈利為３０﹒６９
億元。
　
　　滴滴第二季度營收５６４億元，按年增長１０﹒９％，主要受滴滴核心平台交易額
（ＧＴＶ）增長推動。報告期內滴滴核心平台ＧＴＶ為１０９６億元，固定匯率下按年增
１５﹒９％。
　
　　財報顯示，第二季度包括中國出行和國際業務在內的核心平台訂單量按年增長１５﹒２％，
達到４４﹒６４億單。其中，中國出行按年增長１２﹒４％至３３﹒７６億單，國際業務按年增
長２４﹒９％至１０﹒８８億單。期內中國出行ＧＴＶ為８２５億元，按年增１２﹒２％；國際
業務ＧＴＶ為２７１億元，固定匯率下按年增２７﹒７％。
　
　　滴滴首席執行官程維表示，二季度公司核心業務持續增長，產品服務及運營效率進一步提升
。將積極推動ＡＩ（人工智能）應用和自動駕駛發展，為用戶、司機及合作夥伴創造長期價值。
（ｒｙ）

【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處