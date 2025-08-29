《中國要聞》禮來與京東健康達成戰略合作，關注肥胖、糖尿病等…

《經濟通通訊社２９日專訊》禮來中國宣布與京東健康（０６６１８）建立戰略合作夥伴關

係。此次合作旨在為超重╱肥胖、２型糖尿病和斑禿人群提供創新的數字醫療體驗，雙方將整合

資源，提供從疾病教育、線上線下問診、藥品供應到長期健康管理的一站式服務，提升治療便捷

性與持續性。未來，合作將不斷拓展，開發更多疾病領域的創新治療方案，優化患者體驗。

