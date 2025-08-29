  • 會員
29/08/2025 14:21

【數據前瞻】機構：中國８月官方製造業ＰＭＩ料小幅升至４９﹒５

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國８月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）定於８月３１
日（周日）公布，據《路透》綜合２１家分析機構預估中值顯示，８月官方製造業ＰＭＩ料連續
第五個月處於收縮區間，僅小幅升至４９﹒５。新興產業景氣延續偏弱態勢，加上「反內捲」下
傳統產業生產收斂，８月整體工業活動表現不佳。
　
　　另據九家機構預估中值顯示，８月ＲａｔｉｎｇＤｏｇ中國製造業ＰＭＩ（原財新製造業
ＰＭＩ）料小升至４９﹒７，繼續位於榮枯線之下。
　
　　廣發證券資深宏觀分析師王丹表示，綜合傳統和新興產業來看，預計（８月官方）製造業
ＰＭＩ與７月相比變化不大。王丹並指出，傳統產業開工率方面，受「反內捲」影響汽車半鋼胎
、全鋼胎開工率環比下降；上遊高爐開工率、石油瀝青開工率環比幾乎持平；下遊滌綸長絲開工
率環比走弱。
　
　　不過，國盛證券首席經濟學家熊園指出，從高頻數據看，８月中國總出口預計延續偏強，近
兩周集裝箱吞吐量分別創歷史新高和歷史次高；對美出口同比降幅可能仍大，但對新興市場出口
依舊強勁。（ｒｙ）

