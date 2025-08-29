  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

29/08/2025 10:27

《Ａ股外援》主權財富基金積極布局Ａ股，阿布達比投資局持股８…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《上海證券報》報道，隨著上市公司半年報披露接近尾聲，
全球主權財富基金的Ａ股持倉版圖浮出水面。最新數據顯示，阿布達比投資局、科威特政府投資
局、新加坡政府投資公司等知名主權財富基金現身多隻Ａ股前十大流通股股東名單。業內人士認
為，隨著中國經濟回暖與科技實力躍升，國際資本正重新評估中國市場的投資價值。
　
＊主權財富基金積極布局Ａ股＊
　
　　以阿布達比投資局為例，截至今年二季度末，其持有１９隻Ａ股，持股數量為３﹒７６億股
，持股市值為８０億元人民幣，兩項數據較今年一季度末均有顯著提升。其中，阿布達比投資局
對紫金礦業、寶豐能源、通化東寶、宏發股份、生益科技等８隻股票的持股數量均超過１０００
萬股。今年二季度，阿布達比投資局新進了長電科技、信維通信、宏創控股、揚農化工等９只股
票前十大流通股股東名單。
　
　　科威特政府投資局持有８隻Ａ股，持股數量為１億股，持股市值為１９﹒８億元人民幣。其
中，科威特政府投資局持有新集能源、東方雨虹和巨星科技的股票數量分別為３２６７﹒６１萬
股、３２１０﹒５１萬股和１１００﹒８２萬股。今年二季度，科威特政府投資局新進了巨星科
技和昆藥集團前十大流通股股東名單。
　
　　根據已披露數據，新加坡政府投資局目前持有柏楚電子和華明裝備兩隻Ａ股股票，持股數量
分別為４２８﹒３１萬股和９８２﹒５７萬股。值得一提的是，華明裝備在今年８月一度被外資
買到超過２４％的警戒線。
　
　　宏利基金認為，美聯儲降息預期的強化，與國內「反內捲」、育兒補貼及創新激勵等一系列
積極政策形成共振，預計將為Ａ股與港股市場注入強勁動力。其中，流動性敏感型市場，如港股
，此前受外資流出與估值壓制較為明顯，本輪有望迎來更顯著的估值修復與外資回流行情。
（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處