《Ａ股外援》主權財富基金積極布局Ａ股，阿布達比投資局持股８…

《經濟通通訊社２９日專訊》據《上海證券報》報道，隨著上市公司半年報披露接近尾聲，

全球主權財富基金的Ａ股持倉版圖浮出水面。最新數據顯示，阿布達比投資局、科威特政府投資

局、新加坡政府投資公司等知名主權財富基金現身多隻Ａ股前十大流通股股東名單。業內人士認

為，隨著中國經濟回暖與科技實力躍升，國際資本正重新評估中國市場的投資價值。



＊主權財富基金積極布局Ａ股＊



以阿布達比投資局為例，截至今年二季度末，其持有１９隻Ａ股，持股數量為３﹒７６億股

，持股市值為８０億元人民幣，兩項數據較今年一季度末均有顯著提升。其中，阿布達比投資局

對紫金礦業、寶豐能源、通化東寶、宏發股份、生益科技等８隻股票的持股數量均超過１０００

萬股。今年二季度，阿布達比投資局新進了長電科技、信維通信、宏創控股、揚農化工等９只股

票前十大流通股股東名單。



科威特政府投資局持有８隻Ａ股，持股數量為１億股，持股市值為１９﹒８億元人民幣。其

中，科威特政府投資局持有新集能源、東方雨虹和巨星科技的股票數量分別為３２６７﹒６１萬

股、３２１０﹒５１萬股和１１００﹒８２萬股。今年二季度，科威特政府投資局新進了巨星科

技和昆藥集團前十大流通股股東名單。



根據已披露數據，新加坡政府投資局目前持有柏楚電子和華明裝備兩隻Ａ股股票，持股數量

分別為４２８﹒３１萬股和９８２﹒５７萬股。值得一提的是，華明裝備在今年８月一度被外資

買到超過２４％的警戒線。



宏利基金認為，美聯儲降息預期的強化，與國內「反內捲」、育兒補貼及創新激勵等一系列

積極政策形成共振，預計將為Ａ股與港股市場注入強勁動力。其中，流動性敏感型市場，如港股

，此前受外資流出與估值壓制較為明顯，本輪有望迎來更顯著的估值修復與外資回流行情。

（ｊｑ）

