【聚焦數據】財政部：首７月國企利潤同比下降３﹒３％，跌幅再…

《經濟通通訊社２９日專訊》財政部公布，１－７月，全國國有及國有控股企業營業總收入
４７３１１０﹒９億元（人民幣．下同），與上年同期持平；利潤總額２４７８６﹒４億元，同
比下降３﹒３％，降幅較１－６月的３﹒１％擴大。
１－７月，國有企業應交稅費３４６９４﹒６億元，同比下降０﹒４％；７月末，資產負債
率６５﹒１％，同比上升０﹒３個百分點。（ｃｔ）
29/08/2025 16:05
