29/08/2025 08:41

【聚焦人幣】離岸人民幣大漲，去年１１月以來首次突破７﹒１２

　　《經濟通通訊社２９日專訊》８月２８日深夜，離岸人民幣兌美元匯率直線拉升，日內一度
大漲超３４０點，最高漲至７﹒１１８２元，為２０２４年１１月６日以來首次突破７﹒１２元
。至於在岸人民幣匯率，即期匯率（ＣＮＹ）２８日收報７﹒１３８５，較上個交易日４時３０
分收盤價升２３７點子，止兩連跌，創２０２４年１１月５日以來近１０個月新高。
　
　　美聯儲官員們正密集釋放「鴿派」信號，持續推升減息預期。北京時間８月２９日早間，美
聯儲理事沃勒在最新的講話中明確表示，支持美聯儲在９月的議息會議上減息０﹒２５厘，並預
計未來３－６個月內還會進一步降息。
　
＊招商證券：人民幣匯率有望重返「６」時代＊
　
　　中信證券首席經濟學家明明表示，近期，穩匯率政策張弛有度、國內權益市場表現較好帶動
外資流入以及美聯儲降息預期抬升等因素支撐了人民幣匯率行情。後續若美聯儲如期降息，美元
指數或因此走弱，人民幣的外部壓力進一步緩和，同時對於中國證券帳戶的資本流入也有望形成
一定利好。
　
　　招商證券指出，７月以來在美元未進一步走低的前提下，人民幣中間價保持穩步升值，預計
９月美聯儲降息前後人民幣結匯規模或再度放大。同時，若央行繼續堅持以市場供求為基礎的調
控政策，人民幣匯率就有望重返「６」時代，中國資產吸引力大概率提升。（ｃｔ）

