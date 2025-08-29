《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０２％，大摩指Ａ股過熱跡象零星閃現

《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股近期迅猛漲勢引發泡沫擔憂，摩根士丹利認為，當前Ａ股

過熱跡象「零星閃現，但尚未遍地開花」，短期內波動料加劇。滬深股市今早升跌不一，滬綜指

低開０﹒０２％，報３８４２﹒８２點，深成指同樣低開０﹒０２％，創業板指高開０﹒０３％

。



摩根士丹利在研報中表示，市場對中國股市本輪行情可持續性的爭論加劇，一方面成交量創

新高，而單日回調幅度也較大。研報列出以下跡象，表明存在孤立但尚未普遍的過熱信號：融資

買入額佔日成交比例以及滬深３００指數的認沽認購比率，正接近２０２４年１０月的水平；保

證金融資佔Ａ股流通股比穩定在５％以下；散戶參與度令人擔憂；本周小單淨流入日均值為

１１０億元（人民幣．下同），而２０２４年９月２４日至１０月１０日期間為１３０億元。



大摩表示，只有當企業盈利和自上而下的政府政策盡快落實，才會有額外的流動性可用於股

票配置。同時，債券和定期存款向股市的輪動仍處於早期階段。預計短期內Ａ股市場波動加劇。



Ａ股新股王寒武紀（滬：６８８２５６）再度發出股票交易風險提示，強調短期內並無新產

品發布計劃，並警告供應鏈穩定存在風險。該股近期火熱狂飆，昨再暴衝１５﹒７％，收在

１５８７﹒９１元創新高，市值正式超越貴州茅台（滬：６００５１９）。早盤寒武紀大幅回吐

６％。



另外，人行今日進行７８２９億元７天期逆回購，公開市場有３６１２億元逆回購到期，即

今日淨投放４２１７億元。本周人行進行２２７３１億元逆回購，對沖有２０７７０億元逆回購

到期，即全周共放水１９６１億元。（ｒｙ）

