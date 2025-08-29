  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

29/08/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０２％，大摩指Ａ股過熱跡象零星閃現

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股近期迅猛漲勢引發泡沫擔憂，摩根士丹利認為，當前Ａ股
過熱跡象「零星閃現，但尚未遍地開花」，短期內波動料加劇。滬深股市今早升跌不一，滬綜指
低開０﹒０２％，報３８４２﹒８２點，深成指同樣低開０﹒０２％，創業板指高開０﹒０３％

　
　　摩根士丹利在研報中表示，市場對中國股市本輪行情可持續性的爭論加劇，一方面成交量創
新高，而單日回調幅度也較大。研報列出以下跡象，表明存在孤立但尚未普遍的過熱信號：融資
買入額佔日成交比例以及滬深３００指數的認沽認購比率，正接近２０２４年１０月的水平；保
證金融資佔Ａ股流通股比穩定在５％以下；散戶參與度令人擔憂；本周小單淨流入日均值為
１１０億元（人民幣．下同），而２０２４年９月２４日至１０月１０日期間為１３０億元。
　
　　大摩表示，只有當企業盈利和自上而下的政府政策盡快落實，才會有額外的流動性可用於股
票配置。同時，債券和定期存款向股市的輪動仍處於早期階段。預計短期內Ａ股市場波動加劇。
　
　　Ａ股新股王寒武紀（滬：６８８２５６）再度發出股票交易風險提示，強調短期內並無新產
品發布計劃，並警告供應鏈穩定存在風險。該股近期火熱狂飆，昨再暴衝１５﹒７％，收在
１５８７﹒９１元創新高，市值正式超越貴州茅台（滬：６００５１９）。早盤寒武紀大幅回吐
６％。
　
　　另外，人行今日進行７８２９億元７天期逆回購，公開市場有３６１２億元逆回購到期，即
今日淨投放４２１７億元。本周人行進行２２７３１億元逆回購，對沖有２０７７０億元逆回購
到期，即全周共放水１９６１億元。（ｒｙ）

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處