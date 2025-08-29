  • 會員
AH股新聞

29/08/2025 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後升不足０﹒１％，有色金屬股衝高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後升幅收窄，滬綜指升０﹒０９％，報
３８４６﹒８９點，滬深３００指數升０﹒４４％，深成指升０﹒６４％，創業板指漲
１﹒７５％。上海Ｂ股揚０﹒５３％，深圳Ｂ股升０﹒２７％。有色金屬、電氣設備及電池股衝
高。（ｒｙ）

