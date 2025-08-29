《Ａ股行情》Ａ股牛市，滬綜指收升０﹒３７％，本月飆８％連漲…

《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股８月收官，滬綜指今日小幅收升０﹒３７％，報
３８５７﹒９３點，已經企穩３８００點，深成指揚０﹒９９％，創業板指漲２﹒２３％。滬深
兩市全天成交額約２﹒８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少１７２５億元或６％，兩
市成交量已連續十三個交易日達２萬億元以上水平。
Ａ股本月攻勢驚人，全月飆７﹒９７％，連升四個月，累計升幅共１６﹒７％。回顧本月焦
點事件，８月初公布的經濟數據讓人喜憂參半，７月ＣＰＩ同比由正轉為持平，但高於市場預期
；期內進出口數據亦雙雙勝預期；惟社會消費品零售總額、工業增加值及固投同比增速全部放緩
。不過，外圍風險下降，中美關稅休戰期成功延期，北京即將迎來抗戰勝利閱兵盛典，俄羅斯總
統普京等２６國外國元首即將來訪。滬指８月全月僅５個交易日下跌，指數節節攀升，一舉站上
三千八關，最高見３８８８﹒６點創十年新高；ＡＩ話題熱炒下，市場預期國產芯片發展提速，
算力和芯片方向領漲，創業板指本月彈超２４％，科創５０指數大升２８％。
＊寧德時代今日大漲１０％，寒武紀曾失股王地位＊
今日Ａ股盤面上，鋰電池、固態電池等集體反彈，寧德時代（深：３００７５０）收漲
１０﹒４％。國家發改委再提加快治理部分領域內捲、無序競爭和市場失序等問題，行業健康發
展可期。另先惠技術 （滬：６８８１５５）確認，和上汽清陶能源合作開發的全固態電池核心
關鍵裝備目前正在精細調試階段。完成調試後，就將進入量產階段。
此外，半導體板塊明顯回吐，板塊指數全日挫近３％，寒武紀（滬：６８８２５６）發風險
警示，稱股價脫離基本面並否認新產品發布計劃，新晉股王今早開市即大跌，午後跌幅進一步擴
大，被貴州茅台（滬：６００５１９）反超，失股王地位，幸好最終收跌６﹒０１％，報
１４９２﹒４９元，再超越茅台。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深３００ ４４９６﹒７６ ＋０﹒７４
上證指數 ３８５７﹒９３ ＋０﹒３７ １２２１６﹒９０
深證成指 １２６９６﹒１５ ＋０﹒９９ １５７６６﹒１０
創業板指 ２８９０﹒１３ ＋２﹒２３
科創５０ １３４１﹒３１ －１﹒７１
Ｂ股指數 ２６５﹒８８ ＋０﹒５５ ２﹒６０
深證Ｂ指 １３２７﹒７４ ＋０﹒３４ １﹒３５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好