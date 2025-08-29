  • 會員
AH股新聞

29/08/2025 09:59

《Ａ股焦點》半導體板塊回調，寒武紀大跌６％，中微及中芯Ａ齊…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》半導體板塊早盤調整，剛晉身新股王的寒武紀
（滬：６８８２５６）昨收市後緊急發布股票交易風險提示，強調短期內並無新產品發布計劃，
並警告供應鏈穩定存在風險。寒武紀走低５﹒７％，翱捷科技（滬：６８８２２０）大跌
８﹒６％，盛科通信（滬：６８８７０２）挫８﹒５％，北方華創（深：００２３７１）跌
６﹒６％，恒玄科技（滬：６８８６０８）、芯源微（滬：６８８０３７）、復旦微電
（滬：６８８３８５）跟挫。
　　
　　此外，存儲芯片領軍企業東芯股份（滬：６８８１１０）亦發公告稱，鑒於公司股票７月
２９日以來多次觸及股票交易異常波動及嚴重異常波動情形，為維護投資者利益，公司股票將於
今日開市起停牌核查，預計停牌時間不超過３個交易日。
　
＊兩大半導體巨頭公告業績同走低＊
　
　　中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）發布中期業績，上半年營收４４﹒５６億美
元，同比增長２２％；淨利潤３﹒２１億美元，同比增長３５﹒６％。每股基本盈利４美仙，按
年升３３﹒３３％；不派中期息。中芯Ａ股現價跌４﹒０６％，報１１４﹒３８元人民幣；Ｈ亦
挫２﹒２％。
　
　　另外，中微公司（滬：６８８０１２）上半年實現營業收入４９﹒６１億元人民幣，同比增
長４３﹒８８％；歸母淨利潤７﹒０６億元人民幣，同比增長３６﹒６２％。惟公司股價隨大市
下調，暫跌４％。（ｒｙ）

