《Ａ股焦點》半導體板塊回調，寒武紀大跌６％，中微及中芯Ａ齊…

《經濟通通訊社２９日專訊》半導體板塊早盤調整，剛晉身新股王的寒武紀

（滬：６８８２５６）昨收市後緊急發布股票交易風險提示，強調短期內並無新產品發布計劃，

並警告供應鏈穩定存在風險。寒武紀走低５﹒７％，翱捷科技（滬：６８８２２０）大跌

８﹒６％，盛科通信（滬：６８８７０２）挫８﹒５％，北方華創（深：００２３７１）跌

６﹒６％，恒玄科技（滬：６８８６０８）、芯源微（滬：６８８０３７）、復旦微電

（滬：６８８３８５）跟挫。



此外，存儲芯片領軍企業東芯股份（滬：６８８１１０）亦發公告稱，鑒於公司股票７月

２９日以來多次觸及股票交易異常波動及嚴重異常波動情形，為維護投資者利益，公司股票將於

今日開市起停牌核查，預計停牌時間不超過３個交易日。



＊兩大半導體巨頭公告業績同走低＊



中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）發布中期業績，上半年營收４４﹒５６億美

元，同比增長２２％；淨利潤３﹒２１億美元，同比增長３５﹒６％。每股基本盈利４美仙，按

年升３３﹒３３％；不派中期息。中芯Ａ股現價跌４﹒０６％，報１１４﹒３８元人民幣；Ｈ亦

挫２﹒２％。



另外，中微公司（滬：６８８０１２）上半年實現營業收入４９﹒６１億元人民幣，同比增

長４３﹒８８％；歸母淨利潤７﹒０６億元人民幣，同比增長３６﹒６２％。惟公司股價隨大市

下調，暫跌４％。（ｒｙ）

