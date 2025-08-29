  • 會員
AH股新聞

29/08/2025 10:59

《Ａ股焦點》大消費板塊走強，中央匯金上半年加倉白酒化工等Ｅ…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》根據最新披露的公募基金２０２５年中期報告，今年上半年，
中央匯金通過單一資產管理計劃加倉了白酒和化工等ＥＴＦ（交易型開放式指數基金）。
　
　　《上證報》指出，過去幾年白酒板塊走勢偏軟，但在持續下跌之後，估值已經大幅壓縮。從
基金份額變動情況看，今年以來，白酒板塊開始吸引了資金買入。
　
　　工銀瑞信基金表示，從年初以來，消費板塊整體承壓，在本輪行情修復中顯著滯後，隨著資
金「高切低」疊加「金九銀十」的消費旺季臨近，低估值的食品飲料板塊引發市場關注。另外，
白酒龍頭半年報催化了白酒行業報表的加速出清，頭部公司中報和三季報的出清速度或快於預期
，對白酒投資形成明顯利好。當前行業處於周期底部，隨著外部積極因素逐漸增加，８月以來白
酒動銷逐步改善，半年維度上有望看到動銷的拐點。
　
　　大消費板塊活躍，白酒、食品飲料領先，愛普股份（滬：６０３０２０）、會稽山
（滬：６０１５７９）漲停，雲南能投（深：００２０５３）升８％，金徽酒
（滬：６０３９１９）彈６﹒３％，新乳業（深：００２９４６）升４﹒６％，古井貢酒
（深：０００５９６）、金龍魚（深：３００９９９）、伊利股份（滬：６００８８７）升幅超
４％。（ｒｙ）

