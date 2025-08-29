重慶銀行（０１９６３）：資產總額達１萬億元，較上年末增長逾…

《經濟通通訊社２９日專訊》重慶銀行（０１９６３）（滬：６０１９６３）公布，截至今
年７月底，該行（集團口徑）資產總額達到１萬億元，較上年末增長１５２１億元，增幅
１７﹒７６％。，資產規模突破１萬億元，提前完成「十四五」戰略規劃目標。（ｊｌ）
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
29/08/2025 19:49
《經濟通通訊社２９日專訊》重慶銀行（０１９６３）（滬：６０１９６３）公布，截至今
年７月底，該行（集團口徑）資產總額達到１萬億元，較上年末增長１５２１億元，增幅
１７﹒７６％。，資產規模突破１萬億元，提前完成「十四五」戰略規劃目標。（ｊｌ）
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
上一篇新聞︰29/08/2025 20:25 百濟神州（０６１６０）：布索托克拉用於治療套細胞淋巴瘤患者…
下一篇新聞︰29/08/2025 19:39 中聯重科（０１１５７）中期純利升２０﹒７％至２７﹒５億人幣…
29/08/2025 17:51 深高速（００５４８）７月梅觀高速路費收入總計１３４７﹒５萬…
29/08/2025 17:45 建行（００９３９）中期純利跌１﹒４％至１６２０﹒８億人幣，…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N