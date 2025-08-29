四川成渝高速（００１０７）中期盈利升２０％，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》四川成渝高速公路（００１０７）（滬：６０１１０７）公布
，截至６月３０日止中期盈利８﹒４億元（人民幣．下同），升２０％，每股盈利２６分，不派
中期股息。
該集團指，收入４１億元，跌２３％，毛利１４﹒８億元，跌４﹒９％，營業利潤升至
１３﹒３億元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
29/08/2025 08:04
