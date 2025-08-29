中興通訊（００７６３）中期盈利５１億人幣，跌１２％，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，截至６
月３０日止中期盈利５０﹒６億元（人民幣．下同），跌１１﹒７７％，每股盈利１﹒０６元，
不派中期股息。
該集團指，收入７１６億元，升１４﹒５１％，扣除非經常性損益之純利４１億元，跌
１７％，加權平均淨資產收益率６﹒８５％，跌１﹒４３個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
29/08/2025 08:04
