招商證券（０６０９９）中期盈利升９﹒２％，派息１１﹒９分

《經濟通通訊社２９日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，截至６

月３０日止中期盈利５１﹒９億元（人民幣．下同），升９﹒２３％，每股盈利５６分，派中期

股息每股１１﹒９分。



該集團指，收入、其他收入共１５１億元，升５％，扣除非經常性損益之純利５１﹒８億元

，升９％，加權平均淨資產收益率４﹒１８％，升０﹒１個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

