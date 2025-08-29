招商證券（０６０９９）中期盈利升９﹒２％，派息１１﹒９分

《經濟通通訊社２９日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，截至６
月３０日止中期盈利５１﹒９億元（人民幣．下同），升９﹒２３％，每股盈利５６分，派中期
股息每股１１﹒９分。
該集團指，收入、其他收入共１５１億元，升５％，扣除非經常性損益之純利５１﹒８億元
，升９％，加權平均淨資產收益率４﹒１８％，升０﹒１個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
29/08/2025 07:55
《經濟通通訊社２９日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，截至６
月３０日止中期盈利５１﹒９億元（人民幣．下同），升９﹒２３％，每股盈利５６分，派中期
股息每股１１﹒９分。
該集團指，收入、其他收入共１５１億元，升５％，扣除非經常性損益之純利５１﹒８億元
，升９％，加權平均淨資產收益率４﹒１８％，升０﹒１個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N