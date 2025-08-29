《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２８日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寒武紀 （６８８２５６） ２５２７﹒５９
工業富聯 （６０１１３８） ２２９５﹒８２
北方稀土 （６００１１１） ２０４８﹒０３
貴州茅台 （６００５１９） １９５６﹒６３
海光信息 （６８８０４１） １８５４﹒４２
瀾起科技 （６８８００８） １３５３﹒３０
劍橋科技 （６０３０８３） １３０２﹒５５
兆易創新 （６０３９８６） １２８５﹒４７
恒瑞醫藥 （６００２７６） １１７５﹒４９
瑞芯微 （６０３８９３） １１０５﹒３６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金
額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中際旭創 （３００３０８）３９５８﹒２３
新易盛 （３００５０２）３９１９﹒９１
天孚通信 （３００３９４）２９７５﹒５１
東方財富 （３０００５９）２６８１﹒３３
寧德時代 （３００７５０）２６０２﹒２７
勝宏科技 （３００４７６）２５８３﹒９５
北方華創 （００２３７１）２２２９﹒２７
比亞迪 （００２５９４）１９６５﹒２０
中興通訊 （００００６３）１７１３﹒３６
歌爾股份 （００２２４１）１６３２﹒４７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
