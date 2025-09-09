《投資觀點》滙豐研究：Ａ股短期或整固，長期重估仍將持續

《環富通基金頻道９日專訊》滙豐研究發表研究報告指出，自７月以來，中國股市在流動性

改善的推動下出現反彈，但基本面仍然疲弱，波動性上升，預計短期或會出現整固。然而，長期

來看，重估趨勢仍將持續。



該行指出，目前市場面臨以下幾個挑戰：１） 製造業ＰＭＩ連續５個月處於收縮區間，８

月份為４９﹒４；２） ７月主要經濟指標普遍低於預期，包括零售額同比增長３﹒７％、工業

生產同比增長５﹒７％、固定資產投資單月同比下降５﹒３％；３） 通縮壓力仍存，ＣＰＩ持

平，ＰＰＩ同比下降３﹒６％。



不過，該行認為長期重估趨勢仍將持續，主要基於以下因素：１） 美元弱勢改善風險偏好

，資金輪動由已發展市場流向新興市場；２） 公司治理改善，２０２５年預計派息率將達

３９﹒７％，且股票回購持續；３） 盈利前景趨穩，上半年Ａ股企業盈利同比增長２﹒６％；

４） 融資融券餘額僅佔Ａ股流通市值約２﹒６％，相比２０１５年的４﹒７％仍有上升空間；

５） 市場隱含波動率仍遠低於２０２０年３月和２０２４年９月的極端水平。



該行預計２０２５年底上證綜指、滬深３００指數和深證成指的目標點位分別為４０００點

、４６００點和１３０００點，分別較當前水平有６﹒２％、５﹒４％和７﹒３％的上升空間。



報告建議關注四大投資主題：１） 從英偉達產業鏈轉向電氣設備；２） 從創新藥轉向

ＣＸＯ；３） 從新消費轉向傳統消費；４） 高股息標的的追趕行情。



