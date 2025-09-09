《政政經經－石鏡泉》有望挑戰二萬六

《政政經經》中港股市９月第二周均呈向好，港科技股基本向好。板塊而言，紡織、服裝及

配件、零售、醫療保健、紙及林業產品、綜合企業升幅均逾１﹒１１％。



＊９月８日Ａ股收評：＊



先跌後漲；滬指漲０﹒４％，報３８２６點；深成指漲０﹒６％，報１２６６６點；創業板

指跌０﹒８％，報２９３３點；科創５０指漲０﹒６％，報１２７５點；北證５０指漲１﹒８％

，創歷史新高；成交２﹒４６萬億元，較前一交易日增１１４８億元，全市超３９００股上漲。



＊板塊上：＊



ＰＥＥＫ材料板塊爆發，機械人板塊走強，豬肉概念股走高，航運板塊走強，固態電池概念

延續強勢，ＣＰＯ概念走低，旅遊酒店板塊走弱，商業百貨、券商及保險板塊跌幅居前。



＊機構觀點：＊



華西證券：Ａ股短期調整。



中信建投：牛市整理期，賽道切換。



招商證券：短期市場調整近尾聲。



＊港股收評：＊



全日基本向上，恒指漲０﹒８％，報２５６３３點；恒科指漲１﹒２％，報５７５３點；國

企指漲０﹒７％，報９１２１點；紅籌指漲１﹒３％；報４３２２點。



在首１０隻恒指權重股外，百度（０９８８８）漲９﹒５％，京東（０９６１８）漲

１﹒１％，網易（０９９９９）漲４﹒４％，快手（０１０２４）跌３﹒５％，嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌０﹒８％。



鋰電和醫藥板塊領漲，三花智控（０２０５０）漲超１５％，龍蟠科技（０２４６５）漲

８﹒５％，贛鋒鋰業（０１７７２）漲超５％，復星醫藥（０２１９６）漲超９％，康希諾生物

（０６１８５）漲７％，藥明康德（０２３５９）漲３﹒７％。



＊個股新聞：＊



廣汽集團（０２２３８）：前８月累計銷量１０１萬輛，８月銷１３﹒５萬輛。



中海外（００６８８）：附屬擬收購兩家公司，涉資７３﹒４億元及８﹒１億元人民幣。



世茂集團（００８１３）：前８月合約銷售約１７３﹒１億元人民幣，８月合約銷售約１８

億元人民幣。



＊機構分析：＊



廣發基金：美若減息，將緩解港匯壓力。



大成基金：對未來的良好預期，可能有一部分已被市場反映。



恒生前海基金：港股階段性表現弱於全球其他股指。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

