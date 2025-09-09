  • 會員
AH股新聞

09/09/2025 08:24

《駐京專電》習近平視頻出席金磚峰會：堅持多邊主義，開放共贏…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》９月８日，國家主席習近平在北京以視頻方
式出席金磚國家領導人線上峰會並發表重要講話。習近平提出三點建議：第一，堅持多邊主義，
捍衛國際公平正義。第二，堅持開放共贏，維護國際經貿秩序。第三，堅持團結合作，凝聚共同
發展合力。
　
　　習近平指出，當前，世界百年變局加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上。金
磚國家作為全球南方第一方陣，要堅持弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神，共同捍衛多邊主義
，維護多邊貿易體制，推進「大金磚合作」，攜手構建人類命運共同體。
　
＊堅持多邊主義，堅持共商共建共享＊
　
　　習近平提出３點建議：第一，堅持多邊主義，捍衛國際公平正義。多邊主義是人心所向、大
勢所趨，是世界和平與發展的重要依靠。我提出全球治理倡議，旨在推動各國攜手行動，構建更
加公正合理的全球治理體系。要堅持共商共建共享，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法
為基礎的國際秩序，夯實多邊主義根基。積極推進國際關系民主化，提升全球南方國家的代表性
和發言權。通過改革完善全球治理體系，充分調動各方資源，更好應對人類社會面臨的共同挑戰

　
＊抵制保護主義，讓全球南方國家公平參與國際合作＊
　
　　第二，堅持開放共贏，維護國際經貿秩序。經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流。各國發展離
不開開放合作的國際環境，誰也不能退回到自我封閉的孤島。要堅定不移推動構建開放型世界經
濟，在開放中分享機遇、實現共贏；維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式
的保護主義；倡導普惠包容的經濟全球化，將發展置於國際議程的中心位置，讓全球南方國家公
平參與國際合作、共享發展成果。
　
＊在經貿、金融、科技等領域打造更多合作成果＊
　
　　第三，堅持團結合作，凝聚共同發展合力。金磚國家人口佔世界近一半，經濟總量約占世界
３０％，貿易總額佔世界五分之一。金磚國家合作越緊密，應對外部風險挑戰的底氣就越足、辦
法就越多、效果就越好。中方願同其他金磚國家一道，落實全球發展倡議，推進高質量共建「一
帶一路」，發揮各自優勢，深化務實合作，在經貿、金融、科技等領域打造更多合作成果，讓「
大金磚合作」基礎更牢、動能更足、影響更大，更多更好惠及各國人民。
　

