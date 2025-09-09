【ＡＩ】百度新一代文心大模型今發布，飛槳文心生態服務企業超…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》百度ＷＡＶＥ ＳＵＭＭＩＴ深度學習開發

者大會２０２５今日舉行，百度ＣＴＯ王海峰宣布，百度飛槳文心生態開發者數量已突破

２３３３萬，生態內企業數量超７６萬家。王海峰並發布了百度新一代文心大模型Ｘ１﹒１。



王海峰表示，新一代文心大模型Ｘ１﹒１深度思考模型，該模型在事實性、指令遵循、智能

體等能力上均有顯著提升。目前，用戶可以在文心一言官網、文小言ＡＰＰ使用文心大模型

Ｘ１﹒１。文心大模型Ｘ１﹒１已正式上線百度智能雲千帆平台，對企業客戶及開發者全面開放

使用。



王海峰介紹，文心大模型Ｘ１是基於文心大模型４﹒５訓練而來的深度思考模型，升級後的

Ｘ１﹒１主要採用了迭代式混合強化學習訓練框架，一方面通過混合強化學習，同時提升通用任

務和智能體任務的效果；另一方面通過自蒸餾數據的迭代式生產及訓練，不斷提升模型整體效果

。相比文心Ｘ１，Ｘ１﹒１的事實性提升３４﹒８％，指令遵循提升１２﹒５％，智能體提升

９﹒６％。



文心大模型的能力拓展和效率提升，得益于飛槳文心的聯合優化。百度還發布了飛槳核心框

架３﹒２版本，在大模型訓練、硬件適配和生態支持上全面升級，並同步升級大模型開發套件

ＥＲＮＩＥＫｉｔ和高效部署套件ＦａｓｔＤｅｐｌｏｙ。

