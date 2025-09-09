  • 會員
09/09/2025 15:34

《駐京專電》體育總局：到２０３０年體育產業總規模目標超７萬億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國新辦就《關於釋放體育消費潛力進一步推
進體育產業高質量發展的意見》舉行國務院政策例行吹風會。國家體育總局副局長李靜介紹，《
意見》共提出２０條舉措，在宏觀層面上，提出到２０３０年，體育產業總規模超過７萬億元（
人民幣．下同）。在微觀層面上，提出培育一批具有世界影響力的體育企業和體育賽事，這既是
發展目標，也突出表明做強企業和賽事，是實現７萬億元目標的重要著力點。
　
　　此外，下決心做強體育消費市場。圍繞高質量這一主題，聚焦好產品、好服務、好體驗，一
方面，加大高水平賽事活動、戶外運動內容、優質體育用品供給，加快培育經營主體，提高供給
能力；另一方面，重視消費需求和消費體驗，積極豐富消費場景和活動，鼓勵各地推出惠民舉措
，穩步擴大消費群體，切實保障消費者合法權益。
　
　　最新數據顯示，２０２３年全國體育產業增加值達到１４９１５億元，佔國內生產總值的比
重為１﹒１５％。２０２１－２０２３年，體育產業增加值年均增速１１﹒６％。
　
　　李靜表示，人民群眾參與體育消費的熱情高漲，「體育賽事進景區、進街區、進商圈」「跟
著賽事去旅行」「樂享精彩賽事　尋味中華美食」等活動廣泛開展，「浙ＢＡ」等賽事活動掀起
消費熱潮，「蘇超」前十輪６０場比賽，場均觀賽人數達２﹒５萬，線上直播觀看人次超１３億

