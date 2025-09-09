  • 會員
09/09/2025 16:46

《駐京專電》商務部：發揮展會體育板塊功能，激發體育消費潛力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》對於如何進一步發揮展會平台的作用來擴大
體育消費，商務部服貿司司長孔德軍今日在國新辦政策吹風會上表示，將著力發揮進博會、廣交
會、服貿會、消博會等重大展會平台作用，緊扣展會自身定位，在突出專業化、市場化、品牌化
鮮明特色基礎上，發揮展會體育板塊功能，推動產業資源對接，激發體育消費潛力。
　
　　他又表示，支持辦好一批市場化、專業性展會。鼓勵展會舉辦方根據市場需求規範舉辦體育
類專業展會，培育中國國際體育用品博覽會等具備國際競爭力的知名體育品牌展會，強化展會資
源集聚、產品展示、供需對接、投資促進等功能，為中國體育企業深耕國內市場、拓展國際市場
搭建高效對接平台。
　
　　同時，推動體育製造、體育服務、體育文化、體育旅遊、體育金融等上下游環節深度結合，
圍繞體育消費新趨勢新業態新模式，豐富展覽展示形式，舉辦各類研討交流活動，打造沉浸式、
互動式消費新場景，激發全民體育消費熱情。鼓勵廣大體育企業積極參與體育類專業展會，高效
對接產業鏈資源，創新體育產品和服務優質供給，開拓內銷外貿渠道，推動擴大體育消費。

