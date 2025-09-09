  • 會員
AH股新聞

09/09/2025 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首十
大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　２２７７﹒４１
　　工業富聯　（６０１１３８）　　２１３７﹒０２
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　２０４３﹒９３
　　北方稀土　（６００１１１）　　１９２２﹒８８
　　臥龍電驅　（６００５８０）　　１３７６﹒２２
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１３５８﹒３８
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１２４４﹒１３
　　藥明康德　（６０３２５９）　　１２１９﹒４５
　　瀾起科技　（６８８００８）　　１０４８﹒５６
　　海光信息　（６８８０４１）　　１０１７﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　４０５０﹒９２
　　中際旭創　（３００３０８）　　３４８１﹒００
　　新易盛　　（３００５０２）　　２８０７﹒７６
　　匯川技術　（３００１２４）　　２４２５﹒１８
　　勝宏科技　（３００４７６）　　２０８２﹒８７
　　陽光電源　（３００２７４）　　１９９８﹒５２
　　先導智能　（３００４５０）　　１９２２﹒８０
　　立訊精密　（００２４７５）　　１７３４﹒０７
　　三花智控　（００２０５０）　　１３５１﹒６３
　　北方華創　（００２３７１）　　１３１８﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

