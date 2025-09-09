  • 會員
AH股新聞

09/09/2025 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：兩部門發文推「人工智能＋」能…

　　《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平出席金磚國家領導人線上峰會並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月８日晚，國家主席習近平出席金磚國家領導人線上峰會，並發表題為《團結合作．砥礪前行
》的重要講話。巴西總統盧拉主持峰會，俄羅斯總統普京、南非總統拉馬福薩、埃及總統塞西、
伊朗總統佩澤希齊揚、印度尼西亞總統普拉博沃、阿聯酋阿布扎比王儲哈立德以及印度、埃塞俄
比亞代表與會。
　
習近平向第二十五屆中國國際投資貿易洽談會致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月８日，國家主席習近平向第二十五屆中國國際投資貿易洽談會致賀信。習近平指出，中國國
際投資貿易洽談會以「擴大雙向投資．共促全球發展」為永久主題，為推動建設開放型世界經濟
發揮了積極作用，已成為全球投資者深化務實合作的有效平台。
　
兩部門印發實施意見，推進「人工智能＋」能源高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發改委、國家能源局近日印發的《關於推進「人工智能＋」能源高質量發展的實施意見》提
出，探索建立能源領域人工智能技術研發應用金融支撐體系；發揮多層次資本市場支持科技創新
關鍵樞紐作用，引導社會資本參與人工智能科技項目實施和成果轉化應用。在總體要求方面，《
實施意見》表示，到２０２７年，能源與人工智能融合創新體系初步構建，算力與電力協同發展
根基不斷夯實，人工智能賦能能源核心技術取得顯著突破，應用更加廣泛深入。
　
　
《上海證券報》
　
習近平出席金磚國家領導人線上峰會並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月８日晚，國家主席習近平出席金磚國家領導人線上峰會，並發表題為《團結合作．砥礪前行
》的重要講話。
　
前８個月外貿平穩增長，進出口連續３個月雙增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署９月８日發布的數據顯示，８月，我國貨物貿易進出口總值３﹒８７萬億元，同比增長
３﹒５％。其中，出口２﹒３萬億元，同比增長４﹒８％；進口１﹒５７萬億元，同比增長
１﹒７％。海關總署統計分析司司長呂大良表示，８月當月出口、進口均增長，已連續３個月實
現雙增長。面對嚴峻複雜的外部環境，我國外貿韌性持續彰顯、活力不斷釋放。
　
兩部門發文：推進人工智能與八大能源領域深度融合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發改委、國家能源局近日發布《關於推進「人工智能＋」能源高質量發展的實施意見》，圍
繞煤、電、油、氣各能源品種，系統部署了人工智能＋電網、能源新業態、新能源、水電、火電
、核電、煤炭、油氣八大應用場景，推動能源領域共享人工智能發展紅利，助力傳統化石能源產
業數字化智能化升級，加快新能源、能源新業態及能源交叉領域與人工智能的深度融合，培育壯
大能源新產業新模式。
　
　
《證券時報》
　
習近平出席金磚國家領導人線上峰會並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月８日晚，國家主席習近平出席金磚國家領導人線上峰會，並發表題為《團結合作．砥礪前行
》的重要講話。
　
自主車企競相赴港上市，全球賽道行穩致遠
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月７日，奇瑞汽車通過港交所上市聆訊，這家長期位居中國自主品牌乘用車第二的企業，距離
登陸港股更近一步。數周前，嵐圖汽車也明確將以介紹方式赴港上市。再加上積極推進港股
ＩＰＯ的賽力斯等第一梯隊車企，自主品牌車企正掀起新一波赴港上市熱潮。此前，吉利、長城
、比亞迪等傳統自主品牌，「蔚小理零」等造車新勢力，以及寧德時代、三花智控等新能源科技
創新公司已紛紛在港股市場扎下根基。產業鏈其他龍頭企業如億緯鋰能等也加速推進赴港上市進
程。
　
外貿活力不斷釋放，進出口連續３個月雙增
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月８日，海關總署發布的最新數據顯示，以人民幣計價，今年前８個月，我國貨物貿易進出口
總額達２９﹒５７萬億元，同比增長３﹒５％。其中，出口１７﹒６１萬億元，增長６﹒９％。
具體而言，進口、出口已連續３個月實現雙增長。８月當月，我國對非洲、東盟、歐盟、澳大利
亞、日本等貿易伙伴的出口增速明顯加快。其中，對非洲、東盟、歐盟、澳大利亞的出口呈雙位
數增長，分別達２６﹒４％、２３％、１０﹒８％和１０﹒４％。（ｅｗ）

