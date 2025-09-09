《神州經脈》外灘大會明日在滬開幕，滬指險守三千八，人幣續走強

《神州經脈》滬深股市今日縮量下調，滬綜指收跌０﹒５１％，報３８０７﹒２９點，險守

三千八，深成指也跌１﹒２３％，創業板指挫２﹒２３％。滬深兩市全日成交額２﹒１萬億元（

人民幣．下同），較上個交易日縮量３００２億元或１２﹒４％。分析人士稱，市場基本面沒有

任何變化，調整主要是由於短期科創方向局部過熱導致的。全體投資人對於這一輪牛市行情形成

了共識，股市成為當下寬裕流動性必不可少的配置方向。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２４８，較上個交易日４時３０分收盤

價升７３點子，五連升，續創去年１１月５日以來逾十個月新高，全日在７﹒１２２０至

７﹒１２８４之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１００８，較上個交易日升２１點子

，兩連升，續創２０２４年１１月６日以來逾十個月新高，和市場預測偏強約２２０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見葡萄牙總理蒙特內格羅。習近平指，願同

葡方加強戰略溝通，深化發展戰略對接，拓展創新、綠色、海洋、醫藥等領域務實合作，發揮澳

門獨特橋樑作用，用好中國－葡語國家經貿合作論壇等機制，實現更高水平互利共贏。



２﹒ 「２０２５ Ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ．外灘大會」將於９月１０日至１３日在上海黃浦世博

園區開幕。大會以「重塑創新增長」為主題，聚焦ＡＩ、數字貨幣等方向。本屆外灘大會邀請了

１６位院士和圖靈獎得主，５５０多位行業專家和企業領袖，帶來４０多場行業論壇。在９月

１２日，外灘大會組委會將聯合新加坡金融科技節主辦方ＧＦＴＮ和香港特別行政區政府投資推

廣署（ＩｎｖｅｓｔＨＫ），共同組織金融科技「全球主題日」。



３﹒ 針對近期外賣平台補貼爭議，市場監管總局新聞發言人王秋蘋介紹，市場監管總局已經及

時約談主要外賣平台，相關平台快速響應，集體發聲，承諾嚴守法律法規，杜絕不正當競爭，抵

制惡性補貼，推動行業規範有序發展。下一步，市場監管總局將密切關注外賣行業競爭情況；督

促平台合理控制補貼，避免衝擊正常價格體系；構建消費者、商家、騎手、平台多方共贏的良性

生態。



４﹒ 國際權威市場調研機構英富曼（Ｏｍｄｉａ）發布《中國ＡＩ雲市場，１Ｈ２５》報告，

報告顯示，２０２５年上半年，中國ＡＩ雲市場規模達２２３億元，阿里雲佔比３５﹒８％，位

列第一，市場份額高於２到４名的總和，憑「ＡＩ全棧」繼續引領市場發展。第二至五位分別為

火山引擎（１４﹒８％），華為雲（１３﹒１％），騰訊雲（７％），百度雲（６﹒１％），前

五名佔比總和超７５％。報告認為，生成式ＡＩ（ＧｅｎＡＩ）帶來ＡＩ雲市場的爆發，

２０２５年預計增長１４８％，到２０３０年規模將達１９３０億元。



５﹒ 小米集團昨日發布內部公告稱，中國區市場部總經理王騰，洩露公司機密信息，且存在利

益衝突等嚴重違規違紀行為，決定給予辭退處分。而在當日晚間，王騰發布微博回應被小米辭退

：「很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。」有網上流出傳言稱，王騰

被辭退是因為累計向三家外部機構提供小米汽車定價策略、供應鏈成本等核心數據，換取１８７

萬元人民幣諮詢費。今日上午，王騰在微博再發文回應稱，網上很多傳言都是假消息，自己沒有

竊取公司機密出售，沒有收人錢財。



６﹒ 百度ＷＡＶＥ ＳＵＭＭＩＴ深度學習開發者大會２０２５今日舉行，百度ＣＴＯ王海峰

宣布，百度飛槳文心生態開發者數量已突破２３３３萬，生態內企業數量超７６萬家。王海峰並

發布了百度新一代文心大模型Ｘ１﹒１。王海峰表示，新一代文心大模型Ｘ１﹒１深度思考模型

，該模型在事實性、指令遵循、智能體等能力上均有顯著提升。目前，用戶可以在文心一言官網

、文小言ＡＰＰ使用文心大模型Ｘ１﹒１。文心大模型Ｘ１﹒１已正式上線百度智能雲千帆平台

，對企業客戶及開發者全面開放使用。



７﹒ 法國奢侈品牌迪奧（Ｄｉｏｒ）今年５月陸續通知中國、美國等地客戶，指今年１月遭到

網絡攻擊，部分客戶重要信息外洩。國家網絡安全通報中心今日表示，公安網安部門就此對迪奧

（上海）公司依法開展行政調查。經查，該公司存在三項違法事實，予以行政處罰。該三項違法

事實為：未通過數據出境安全評估、訂立個人信息出境標準合同或通過個人信息保護認證，違規

向法國迪奧總部傳輸用戶個人信息；向法國迪奧總部提供用戶個人信息前，未向用戶充分告知其

個人信息境外接收方的處理方式，未取得用戶「單獨同意」；未對收集的個人信息採取加密、去

標識化等安全技術措施。



８﹒ 星巴克中國今日宣布與小紅書Ａｐｐ達成深度合作，共同開啟「興趣社區空間」獨家全面

合作計劃。星巴克的「咖啡館體驗」與小紅書的「興趣友好計劃」將深度融合－－星巴克在全國

範圍內精心挑選出１８００餘家門店，煥新升級為寵物、手工、騎行、跑步四大主題的「興趣社

區空間」，交由抱有相同興趣的夥伴來運營。（ｊｑ）

