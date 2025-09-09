  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2025 17:02

《鍾之日記》阿里發布會前漲，恒指創近四年高

　　《鍾之日記》９月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　美國減息預期升溫，隔夜美股造好，反映中概股的金龍指數漲２﹒１２％，港股今早高開高
走，盤中突破兩萬六，創近４年高。今日科技股內房股領漲，恒指全日收報２５９３８，升
３０４點或１﹒２％，主板成交逾２９４０億元。
　
＊滬指震盪調整，半導體領跌＊
　
　　滬深股市今日縮量下調，滬綜指收跌０﹒５１％，報３８０７﹒２９點，險守三千八，深成
指也跌１﹒２３％，創業板指挫２﹒２３％。滬深兩市全日成交額２﹒１萬億元（人民幣．下同
），較上個交易日縮量３００２億元或１２﹒４％。
　
　　中芯國際（滬：６８８９８１）Ａ股復牌帶動半導體等科技板塊殺跌，中芯Ａ挫１０﹒３％
，半導體跌２﹒５％。中芯國際落實擬按７４﹒２元╱股的價格發行Ａ股股份收購控股子公司中
芯北方４９％全部少數股權，以提高上市公司資產質量、增強業務協同性。另外，受深圳樓市限
購鬆綁提振，房地產板塊見反彈，濱江集團（深：００２２４４）等漲停。
　
　　分析人士稱，市場基本面沒有任何變化，調整主要是由於短期科創方向局部過熱導致的。全
體投資人對於這一輪牛市行情形成了共識，股市成為當下寬裕流動性必不可少的配置方向。牛市
中的回調時間往往較短，對市場是非常好的節奏變化，穩中有進的格局最有利於長期投資人。
　
＊阿里系狂升，事先張揚新業務＊
　
　　阿里巴巴（０９９８８）昨日（８日）大升４％，今日繼續收漲３％，阿里系亦跟漲，阿里
健康（００２４１）狂升１０％。市場傳出阿里明日或發布兩個重磅業務：重啟「口碑網」對標
大眾點評，高德上線自營團購。
　
　　內媒引述消息稱，大批傳媒已收到阿里邀請前往杭州，參加明天的發布會。有媒體稱在阿里
巴巴西溪園區看到，在訪客區的一角正在搭建發布會。有消息亦指阿里總部的Ｃ４樓已被用作新
項目的高保密辦公區，顯示這次業務調整的級別與戰略意義非同小可。
　
　　「口碑網」是阿里在本地生活服務領域的老牌業務，曾多次重組與暫停。這次重啟將建立獨
立的消費者評價體系，整合來自?了么、高德、支付寶的商家訂單與評價數據，目標是對標美團
（０３６９０）的「大眾點評」。而高德如果推出自營團購業務，亦可能直接挑戰美團業務。
　
　　阿里似乎要在本地生活領域全面反擊，美團今日跌超２％。
　
＊大摩指芯片良率低，中芯股價承壓＊
　
　　內地芯片龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）Ａ股今日復市後大跌，此前董
事會審議通過了以籌劃發行人民幣普通股購買子公司中芯北方４９％的股權的相關議案。
　
　　據相關交易預案顯示，中芯擬向國家集成電路產業投資基金一期股份有限公司等５名中芯北
方股東發行股份購買其所持有的標的公司股權。若此次收購順利完成，中芯國際將實現對中芯北
方的全資控股。此次中芯國際擬發行的股票價格為７４﹒２０元（人民幣．下同）╱股。
　
　　中芯國際Ａ股自９月１日起暫停交易；而Ｈ股在Ａ股停牌期間（９月１日－８日）累跌
３﹒７％，今日公司股價先升後跌、最後反覆收升０﹒１７％，報５８﹒２５港元。
　
　　另值得留意的是，摩根士丹利最新報告指出中芯於ＡＩ　ＧＰＵ芯片生產上面臨良率問題，
同時大幅下調其收入預期。
　
　　大摩報告料中芯國際今年ＡＩ芯片良率僅３０％。該廠今年每月料生產約７０００片芯片，
主要用於華為Ａｓｃｅｎｄ　９１０Ｂ芯片，並計劃在２０２６年轉向９１０Ｃ。由於美國制裁
，中芯國際無法取得最新極紫外光（ＥＵＶ）設備，只能依靠次一級的傳統深紫外光（ＤＵＶ）
生產芯片，令良率偏低及成本上升。
　
　　以目前良率及產能計算，該行指中芯國際在２０２５、２０２６與２０２７年的ＡＩ芯片收
入將分別為５８５０萬元、９４００萬元及１﹒３６億元，遠低於早前預期的１﹒４６億元、
２﹒１２億元及２﹒８６５億元。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處