《鍾之日記》阿里發布會前漲，恒指創近四年高

《鍾之日記》９月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國減息預期升溫，隔夜美股造好，反映中概股的金龍指數漲２﹒１２％，港股今早高開高

走，盤中突破兩萬六，創近４年高。今日科技股內房股領漲，恒指全日收報２５９３８，升

３０４點或１﹒２％，主板成交逾２９４０億元。



＊滬指震盪調整，半導體領跌＊



滬深股市今日縮量下調，滬綜指收跌０﹒５１％，報３８０７﹒２９點，險守三千八，深成

指也跌１﹒２３％，創業板指挫２﹒２３％。滬深兩市全日成交額２﹒１萬億元（人民幣．下同

），較上個交易日縮量３００２億元或１２﹒４％。



中芯國際（滬：６８８９８１）Ａ股復牌帶動半導體等科技板塊殺跌，中芯Ａ挫１０﹒３％

，半導體跌２﹒５％。中芯國際落實擬按７４﹒２元╱股的價格發行Ａ股股份收購控股子公司中

芯北方４９％全部少數股權，以提高上市公司資產質量、增強業務協同性。另外，受深圳樓市限

購鬆綁提振，房地產板塊見反彈，濱江集團（深：００２２４４）等漲停。



分析人士稱，市場基本面沒有任何變化，調整主要是由於短期科創方向局部過熱導致的。全

體投資人對於這一輪牛市行情形成了共識，股市成為當下寬裕流動性必不可少的配置方向。牛市

中的回調時間往往較短，對市場是非常好的節奏變化，穩中有進的格局最有利於長期投資人。



＊阿里系狂升，事先張揚新業務＊



阿里巴巴（０９９８８）昨日（８日）大升４％，今日繼續收漲３％，阿里系亦跟漲，阿里

健康（００２４１）狂升１０％。市場傳出阿里明日或發布兩個重磅業務：重啟「口碑網」對標

大眾點評，高德上線自營團購。



內媒引述消息稱，大批傳媒已收到阿里邀請前往杭州，參加明天的發布會。有媒體稱在阿里

巴巴西溪園區看到，在訪客區的一角正在搭建發布會。有消息亦指阿里總部的Ｃ４樓已被用作新

項目的高保密辦公區，顯示這次業務調整的級別與戰略意義非同小可。



「口碑網」是阿里在本地生活服務領域的老牌業務，曾多次重組與暫停。這次重啟將建立獨

立的消費者評價體系，整合來自?了么、高德、支付寶的商家訂單與評價數據，目標是對標美團

（０３６９０）的「大眾點評」。而高德如果推出自營團購業務，亦可能直接挑戰美團業務。



阿里似乎要在本地生活領域全面反擊，美團今日跌超２％。



＊大摩指芯片良率低，中芯股價承壓＊



內地芯片龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）Ａ股今日復市後大跌，此前董

事會審議通過了以籌劃發行人民幣普通股購買子公司中芯北方４９％的股權的相關議案。



據相關交易預案顯示，中芯擬向國家集成電路產業投資基金一期股份有限公司等５名中芯北

方股東發行股份購買其所持有的標的公司股權。若此次收購順利完成，中芯國際將實現對中芯北

方的全資控股。此次中芯國際擬發行的股票價格為７４﹒２０元（人民幣．下同）╱股。



中芯國際Ａ股自９月１日起暫停交易；而Ｈ股在Ａ股停牌期間（９月１日－８日）累跌

３﹒７％，今日公司股價先升後跌、最後反覆收升０﹒１７％，報５８﹒２５港元。



另值得留意的是，摩根士丹利最新報告指出中芯於ＡＩ ＧＰＵ芯片生產上面臨良率問題，

同時大幅下調其收入預期。



大摩報告料中芯國際今年ＡＩ芯片良率僅３０％。該廠今年每月料生產約７０００片芯片，

主要用於華為Ａｓｃｅｎｄ ９１０Ｂ芯片，並計劃在２０２６年轉向９１０Ｃ。由於美國制裁

，中芯國際無法取得最新極紫外光（ＥＵＶ）設備，只能依靠次一級的傳統深紫外光（ＤＵＶ）

生產芯片，令良率偏低及成本上升。



以目前良率及產能計算，該行指中芯國際在２０２５、２０２６與２０２７年的ＡＩ芯片收

入將分別為５８５０萬元、９４００萬元及１﹒３６億元，遠低於早前預期的１﹒４６億元、

２﹒１２億元及２﹒８６５億元。



