《中國要聞》湖南、河北等６省「兩新」國家補貼資金遭騙取及違…

《經濟通通訊社９日專訊》為高效用好「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）資金

，「兩新」國補成為一些省份審計關注的重點。據內媒《第一財經》報道，近期２６個省份審計

部門公開當地２０２４年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告，其中湖南、黑龍江、

重慶、河北、山東、甘肅這６個省份關注了上述國補政策落實情況，當中存在「騙補」及違規使

用的國補資金總額超過１億元（人民幣．下同）。



例如，湖南審計報告稱，汽車置換、農機報廢更新等領域補貼資金被騙取或違規使用，涉及

金額約９３７３萬元。黑龍江審計報告顯示，１３個縣部分經銷商通過以舊頂新、更換銘牌等方

式使用舊機具、樣機、劣質農機等騙取補貼資金。河北審計報告指出，主管部門審核把關不嚴，

未按標準或重覆補貼１５２萬元。重慶審計報告稱，有８個區１５家經銷商通過虛構家居交易、

提供虛假證明材料等方式，協助顧客獲得或騙取套取以舊換新補貼９３﹒０８萬元。



國務院曾在今年８月２２日召開的常務會議上，要求嚴厲打擊騙補套補行為，確保「兩新」

補貼資金用到實處、見到實效。（ｗｎ）

