  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2025 12:05

《中國要聞》湖南、河北等６省「兩新」國家補貼資金遭騙取及違…

　　《經濟通通訊社９日專訊》為高效用好「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）資金
，「兩新」國補成為一些省份審計關注的重點。據內媒《第一財經》報道，近期２６個省份審計
部門公開當地２０２４年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告，其中湖南、黑龍江、
重慶、河北、山東、甘肅這６個省份關注了上述國補政策落實情況，當中存在「騙補」及違規使
用的國補資金總額超過１億元（人民幣．下同）。
　
　　例如，湖南審計報告稱，汽車置換、農機報廢更新等領域補貼資金被騙取或違規使用，涉及
金額約９３７３萬元。黑龍江審計報告顯示，１３個縣部分經銷商通過以舊頂新、更換銘牌等方
式使用舊機具、樣機、劣質農機等騙取補貼資金。河北審計報告指出，主管部門審核把關不嚴，
未按標準或重覆補貼１５２萬元。重慶審計報告稱，有８個區１５家經銷商通過虛構家居交易、
提供虛假證明材料等方式，協助顧客獲得或騙取套取以舊換新補貼９３﹒０８萬元。
　
　　國務院曾在今年８月２２日召開的常務會議上，要求嚴厲打擊騙補套補行為，確保「兩新」
補貼資金用到實處、見到實效。（ｗｎ）

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處