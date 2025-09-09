  • 會員
AH股新聞

09/09/2025 14:30

泡泡瑪特在廣東成立供應鏈新公司，註冊資本１０００萬元

　　《經濟通通訊社９日專訊》天眼查工商信息顯示，近日，泡泡瑪特供應鏈（廣東）有限公司
成立，法定代表人為袁俊傑，註冊資本１０００萬元人民幣，經營範圍含供應鏈管理服務、服裝
服飾批發、服裝服飾零售、普通貨物倉儲服務、國內貨物運輸代理、非居住房地產租賃、網絡技
術服務、信息技術諮詢服務等。股東信息顯示，該公司由北京泡泡瑪特商貿有限公司全資持股。
（ｗｎ）

