《中國要聞》貴州五星酒業：從未生產、銷售「五星茅台酒」

《經濟通通訊社９日專訊》有打假網紅近日在某網購平台直播間以１３８元人民幣買到兩瓶

標示「五星茅台」的白酒後，向貴州茅台（滬：６００５１９）求證，引起輿論關注。貴州五星

酒業集團茅台鎮五星酒廠今日發布聲明稱，近日，公司發現多個短視頻及網絡直播平台上存在大

肆推銷「五星茅台酒」的行為，惟公司從未生產、銷售或授權任何單位及個人生產、銷售「五星

茅台酒」，相關產品涉嫌侵犯貴州茅台酒股份有限公司相關註冊商標權，同時也構成對公司企業

名稱的不正當競爭行為以及侵害商標權行為。



五星酒業稱，公司早在２０２４年就已經就該款侵權產品（五星茅台酒）依法提起訴訟，並

獲得法院勝訴判決。任何單位或個人擅自生產、銷售冠以「五星茅台酒」字樣產品的行為，均屬

違法，公司保留追究其法律責任的一切權利。



此前貴州茅台市場維權辦工作人員曾回應內媒查詢稱，正品「五星茅台」瓶身上應為「貴州

茅台酒」五個字，而且瓶身上不會出現「五星」這兩個字。「它只是五星商標，市面俗稱為五星

茅台，就比如像飛天仕女圖標，市面就俗稱為飛天茅台，產品上不會出現『飛天』、『五星』等

文字」。（ｗｎ）

