  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2025 17:11

《中國要聞》貴州五星酒業：從未生產、銷售「五星茅台酒」

　　《經濟通通訊社９日專訊》有打假網紅近日在某網購平台直播間以１３８元人民幣買到兩瓶
標示「五星茅台」的白酒後，向貴州茅台（滬：６００５１９）求證，引起輿論關注。貴州五星
酒業集團茅台鎮五星酒廠今日發布聲明稱，近日，公司發現多個短視頻及網絡直播平台上存在大
肆推銷「五星茅台酒」的行為，惟公司從未生產、銷售或授權任何單位及個人生產、銷售「五星
茅台酒」，相關產品涉嫌侵犯貴州茅台酒股份有限公司相關註冊商標權，同時也構成對公司企業
名稱的不正當競爭行為以及侵害商標權行為。
　
　　五星酒業稱，公司早在２０２４年就已經就該款侵權產品（五星茅台酒）依法提起訴訟，並
獲得法院勝訴判決。任何單位或個人擅自生產、銷售冠以「五星茅台酒」字樣產品的行為，均屬
違法，公司保留追究其法律責任的一切權利。
　
　　此前貴州茅台市場維權辦工作人員曾回應內媒查詢稱，正品「五星茅台」瓶身上應為「貴州
茅台酒」五個字，而且瓶身上不會出現「五星」這兩個字。「它只是五星商標，市面俗稱為五星
茅台，就比如像飛天仕女圖標，市面就俗稱為飛天茅台，產品上不會出現『飛天』、『五星』等
文字」。（ｗｎ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處