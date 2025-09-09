  • 會員
AH股新聞

09/09/2025 08:35

比亞迪（０１２１１）將在２０２８年前實現歐洲電動車全面本地…

　　《經濟通通訊社９日專訊》外媒消息，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）高管表
示，比亞迪將在三年內實現歐洲本地生產電動汽車，以避免歐盟關稅，與此同時，插電式混合動
力汽車在短期內將主導其在歐洲的銷售。
　
　　比亞迪執行副總裁李柯周一（８日）在德國慕尼黑國際汽車及智慧出行博覽會（ＩＡＡ　
Ｍｏｂｉｌｉｔｙ）上對《路透》表示，「我們正在訓練自己，使生產方式更加歐洲化。」比亞
迪正在匈牙利建廠，預計今年投產，且２０２６年將在土耳其工廠開始生產汽車。
　
　　歐盟去年對中國製造的電動汽車加徵關稅，理由是認為中國汽車製造商從政府補貼中獲益。
當被問及比亞迪需要多長時間才能生產出滿足歐洲需求的所有電動車時，李柯稱，「大約兩到三
年時間。」
　
＊預計未來一至兩年，混動車佔銷售主導位置＊
　
　　比亞迪正通過推出新車型和更多展廳來加強在歐洲的擴張。李柯表示，公司在與數百家當地
供應商洽談，並將在年底前於歐洲３２個國家設有超過１０００家門店。比亞迪最初只在歐洲銷
售全電動汽車，去年底宣布也將開始銷售插電式混合動力汽車（ＰＨＥＶ）。比亞迪在歐洲銷售
的車型已從兩年前的６款增至１３款。
　
　　李柯說，在未來六個月內，比亞迪將再推出三到四款ＰＨＥＶ車型，預計其在歐洲的銷量將
很快超過全電動車型。她稱：「在未來一兩年內，我們的插電式混合動力汽車將在歐洲的銷售中
佔據主導地位。」李柯還透露，比亞迪２０２７年將在歐洲推出豪華車仰望品牌。（ｒｙ）

