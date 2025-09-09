小米中國區市場部總經理王騰遭辭退，知情人士：洩露小米汽車定…

《經濟通通訊社９日專訊》９月８日，小米（０１８１０）發布內部公告：中國區市場部總

經理王騰，洩露公司機密信息，且存在利益衝突等嚴重違規違紀行為，決定給予辭退處分。後續

網上流出傳言稱，王騰被辭退是因為累計向三家外部機構提供小米汽車定價策略、供應鏈成本等

核心數據，換取１８７萬元人民幣諮詢費。對此，內媒引述知情人士表示：消息不實。



＊王騰曾多次被點名「洩密」，被炒或涉小米自研玄戒芯片＊



網上關於王騰被辭退的原因有很多猜測，還有傳言稱是其洩露了小米自研玄戒芯片相關信息

。事實上，王騰曾多次被點名「洩密」。２０２４年８月，小米董事長兼ＣＥＯ雷軍在直播中強

調公司對保密制度的嚴格執行，並提及王騰因頻繁洩密而受到罰款。「除了我們滕總（王騰）動

不動洩密被罰款以外，我的口碑還是可以的。」雷軍如此說。另外，小米公關王化９月５日在微

博曾回覆網友評論稱，「為了避免讓王騰爆料，讓他休假了。」



＊王騰微博發文致歉，稱犯錯願接受代價＊



王騰昨晚也在微博發文回應了此次事件，自稱「過去犯了一些錯誤，接受該有的代價」。



公開資料顯示，２０１６年王騰加入小米；２０２４年２月，小米集團總裁盧偉冰兼任小米

品牌總經理，王騰接任ＲＥＤＭＩ品牌總經理。２０２４年１２月３１日，微博認證顯示，王騰

升任為小米中國區市場部總經理，並兼任ＲＥＤＭＩ品牌總經理。



王騰被辭退，距離其升任為小米中國區市場部總經理還不到１０個月時間。（ｒｙ）

