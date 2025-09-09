  • 會員
09/09/2025 14:29

【數據前瞻】機構：８月ＣＰＩ同比料轉負，「反內捲」支撐ＰＰ…

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局將於明日公布８月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據。《路透》綜
合４６家機構預估中值顯示，由於食品價格偏弱以及翹尾因素拖累，中國８月居民消費價格指數
（ＣＰＩ）同比料再度轉負至跌０﹒２％，創半年最大降幅。其中，１０家機構預估中值顯示，
８月ＣＰＩ環比料增長０﹒１％；上月為增０﹒４％。
　
　　同時，４１家機構預估中值顯示，「反內捲」政策效果顯現，８月工業生產者出廠價格指數
（ＰＰＩ）同比跌幅料收窄至２﹒９％，這將創下四個月最佳表現。
　
＊中金宏觀：食品分項或拖累ＣＰＩ同比再度轉負＊
　
　　中金宏觀的張文朗等在報告中稱，「反內捲政策或支撐ＰＰＩ同比降幅略有收窄，但食品分
項可能拖累ＣＰＩ同比再度轉負」他們預計８月ＣＰＩ同比走弱至下滑０﹒３％，ＰＰＩ同比跌
幅收窄至３﹒０％。他們同時指出，８月非食品價格或邊際改善，其中燃油價格同比降幅收窄，
「反內捲」提振部分工業消費品成本，暑期出行旺季或對服務消費需求仍有支撐。
　
＊華創證券：ＰＰＩ同比從８月開始進入回升周期＊
　
　　華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，受食品漲價弱於季節性以及能源價格下跌拖累，８月
ＣＰＩ同比或回落至－０﹒５％左右。而考慮到７月高頻價格上漲帶來的滯後影響以及採購經理
人指數（ＰＭＩ）價格分項繼續回升，預計８月ＰＰＩ同比從－３﹒６％回升至－２﹒９％左右
。「後續來看，ＰＰＩ同比或從８月份開始進入回升周期，」她說。
　
　　興業銀行首席經濟學家魯政委認為，８月ＣＰＩ和ＰＰＩ同比變動還受到翹尾因素的影響。
８月ＣＰＩ翹尾因素較上月走闊０﹒４個百分點至－０﹒９％，對同比讀數有所拖累；而ＰＰＩ
翹尾因素為－０﹒７％，較上月收窄近０﹒７個百分點，疊加基數拖累減弱，共同推動ＰＰＩ讀
數回升。（ｒｙ）

