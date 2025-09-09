【ＡＩ】杭州：到２０２７年全市人工智能終端產業規模力爭達到…

《經濟通通訊社９日專訊》杭州市經信局就《杭州市加快發展人工智能終端產業三年行動方

案（２０２５－２０２７年）（徵求意見稿）》公開向社會徵求意見。其中提到，到２０２７年

，全市人工智能終端產業規模力爭達到３０００億元人民幣。實施人工智能終端方向重點科研計

劃項目１００個，打造爆款終端產品３０款，培育形成自主品牌２０個，選樹典型應用場景５０

個。謀劃內生裂變項目１００個，招引落地億元人民幣以上重大項目１５０個。培育形成百億級

企業５家、１０億級企業２０家、「新勢力」企業１０家，專精特新「小巨人」企業６０家，省

級以上鏈主企業１５家。



同時，基於ＤｅｅｐＳｅｅｋ、「通義千問」系列開源模型，開發推理一體機、訓推一體機

等高性能大模型一體機。開發搭載國產人工智能芯片的邊緣計算服務器、ＡＩ服務器等產品。面

向信創產品需求，開發安全可靠、高效智能的台式電腦、筆記本電腦等產品。開發以端側大模型

為基礎架構的ＡＩ工作站、ＡＩ計算機、平板電腦等產品。加快開發超節點算力集群、算力路由

器、智算交換機、邊緣ＡＩ網關、雲桌面終端等產品。



此外，保持四足機器人先發優勢，拓展開發多足、輪足融合機器人。面向不同應用場景需求

，開發場景泛化能力強、智能化水平高的通用人形機器人。加快開發以大模型為基礎架構、具有

強人機交互能力的服務機器人、搬運機器人、巡檢機器人、應急機器人等產品。（ｊｑ）

